Khephren Thuram, clamorosa rivelazione dopo l’infortunio: nessuno se lo aspettava

Una delle piacevoli rivelazioni della prima giornata di Serie A è stato Khephren Thuram. Dopo l’infortunio è arrivato un annuncio importante

Il figlio di Lilian e fratello di Marcus si è presentato in grande stile nel suo primo atto nel calcio italiano. Il classe 2001 è stato tra i protagonisti della netta vittoria degli uomini di Thiago Motta sul Como.

Di certo non è stato uno di quegli acquisti passati inosservati, visto che di lui si parlava da mesi. Khephren Thuram è stato seguito dalla Juventus almeno da gennaio, quando le cifre richieste dal Nizza per il trasferimento erano troppo elevate. Cristiano Giuntoli ha atteso pazientemente che arrivasse l’estate per piazzare il colpo. Alla fine con una ventina di milioni di euro il ds bianconero è riuscito a strapparlo alla concorrenza.

Il classe 2001 viene da una famiglia arcinota, visto che il padre è stato uno dei pilastri della Juve di Lippi e del Parma di Tanzi. Marcus, il fratello, ha già vinto Lo Scudetto la scorsa stagione con la maglia dell’Inter, mostrando di che pasta è fatto. Ora tocca a lui far impazzire i tifosi e a quanto sembra il primo approccio è stato molto positivo.

Thuram jr. è stato tra i migliori nella sfida vinta per 3-0 contro il Como di Fabregas. I ragazzi di Thiago Motta hanno imposto sin dall’inizio una pressione e una qualità di gioco troppo elevata per gli avversari, facendo loro l’intera posta già nel primo tempo.

Costacurta impressionato da Thuram: “Non credevo fosse così pronto”

Khephren Thuram ha stupito non solo i tifosi bianconeri ma anche gli addetti ai lavori, che hanno speso parole d’elogio per il 23enne francese. Tra questi anche Alessandro “Billy” Costacurta, che dai microfoni di Sky Sport ha voluto dire la sua a riguardo.

“Lo seguivo già al Nizza e mi sembrava molto rilassato in campo, come il fratello Marcus. Non pensavo che fosse così pronto, invece è stata una bella scelta da parte della Juventus“. Insomma acquisto promosso a pieni voti anche dall’ex milanista, pensando anche al magnifico reparto mediano che potrà costituire con Koopmeiners e Douglas Luiz al suo fianco. Thiago Motta spera di avere presto a disposizione tre tenori di questa levatura, per dare finalmente l’assalto all’Inter nella lotta Scudetto.

Il mercato stringe ma Giuntoli è convinto di poter regalare al proprio tecnico tutto quello di cui avrà bisogno per una stagione da protagonista.