Tradisce l’Inter e vola alla Juve: il bis è servito, ecco il fuori rosa

L’ultima settimana di mercato può rappresentare il momento più ‘folle’ delle trattative. Un po’ come al casinò in cui si tenta il tutto per tutto, in cerca del colpo risolutore. Quello che cambia tutto, mercato, ambizioni, stagione. Dal canto suo Cristiano Giuntoli ne dovrà tentare parecchi di ‘colpi gobbi’.

Nel momento caldo del mercato è un po’ come sfogliare un catalogo dove sono stampate le occasioni da cogliere al volo. In tanti le hanno pubblicate perché sono ancora numerosi i giocatori in cerca di dorata sistemazione. La Juventus ha ancora diverso lavoro da fare prima del 30 agosto eppure le occasioni ti sfilano davanti ed è difficile resistere. Grandi nomi di grandi club destinati a cambiare aria. Dalla Francia è arrivata una notizia che può rappresentare un ghiotto affare di mercato. E’ leparisien.fr ad informarci a riguardo.

Tradisce l’Inter e Skriniar vola alla Juve

E’ arrivato al PSG soltanto un anno fa. Ed ora è pronto a salutare Parigi. Arrivato dall’Italia, Milano, sponda Inter, in Italia potrebbe ritornare ben presto. Torino, sponda Juventus.

Milan Skriniar, classe 1995, è approdato a Parigi a parametro zero. Un idillio che è, però, durato poco più di un anno. Il centrale slovacco è ormai fuori dal progetto tecnico di Luis Enrique. Il difensore centrale ex Inter è stato escluso dai convocati per scelta tecnica. E’ ormai, a tutti gli effetti, un esubero del PSG al quale è stato ‘cortesemente’ consigliato di trovarsi una nuova squadra. Secondo quanto risulta al quotidiano francese Juventus e Bayern Monaco seguono con attenzione l’evoluzione della vicenda legata a Milan Skriniar. La Juventus ha appena acquistato dal Milan Pierre Kalulu, ma se si venissero a creare delle condizioni particolarmente favorevoli, chissà… Dopo un ex Milan, è possibile immaginare anche un ex Inter in casa Juventus. Cristiano Giuntoli ha già iniziato a lanciare messaggi importanti alla concorrenza. E non intende fermarsi.