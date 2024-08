Accordo UFFICIALE per il bomber: bye bye Juventus

Accordo ufficiale per il bomber: niente Juventus. Il giocatore non arriverà in bianconero e dice addio al campionato

Era stato accostato alla Juventus. Ma niente, non arriverà in Italia. A dire il vero anche la Roma ci aveva fatto un pensiero ma nella notte, attraverso un comunicato ufficiale, il club ha fatto sapere di aver raggiunto un accordo per la cessione dell’attaccante.

L’Atletico Madrid ha ceduto Omorodion al Porto. E chissà, anche se non giocano in ruoli uguali visto che l’ex Colchoneros è un centravanti, potrebbe anche sbloccare la cessione di Conceicao che non è stato convocato dal club per l’impegno in campionato. “Il nostro club ha raggiunto un accordo con l’FC Porto per il trasferimento di Samu Omorodion alla squadra portoghese. L’attaccante spagnolo – si legge nella nota dell’Atletico – arrivato al nostro club all’inizio della stagione 2023/24, affronterà così una nuova tappa nella squadra portoghese, dopo aver giocato in prestito durante la precedente stagione al Deportivo Alavés, dove ha giocato 35 partite e segnato otto gol. Dall’Atlético de Madrid gli auguriamo buona fortuna in questa nuova sfida professionale”.

Omorodion al Porto, è ufficiale

Quindi niente Serie A per un centravanti sicuramente importante e di sicuro avvenire. Come detto era stato accostato alla Juventus – anche se in maniera un po’ superficiale.

Adesso non sappiamo se Giuntoli ha intenzione magari di prendere un centravanti che possa fare da vice Vlahovic nonostante Milik sia stato reintegrato in rosa. Di certo la settimana che tra poco inizierà sarà assai importante per tutti, visto che parliamo dell’ultima di trattative aperte che, come sempre, regalerà enormi sorprese.