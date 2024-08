Alla fine la spunta il Liverpool, addio Juve e firma!

Salta l’acquisto di uno degli obiettivi di mercato del club bianconero: il giovane difensore è stato ‘braccato’ dalla dirigenza inglese

È tecnicamente già iniziata l’ultima settimana di calciomercato, quella che dovrebbe portare alla Juve, almeno nelle intenzioni di Cristiano Giuntoli, quanto meno due acquisti di un certo spessore.

Chiusa positivamente la trattativa per l’approdo a Torino di Pierre Kalulu, il Football Director toscano sta ancora lavorando ai fianchi l’Atalanta per il possibile, e desiderato, ingaggio di Teun Koopmeiners, il fiore all’occhiello di una campagna acquisti che ha preso le sembianze di una vera e propria rivoluzione.

Come se non bastasse infatti l’arrivo di un nuovo e rampante allenatore, il club piemontese ha dato l’addio a due senatori come Wojciech Szczesny ed Adrien Rabiot, mettendo poi ai margini del progetto Federico Chiesa e Weston McKennie. Per non parlare della situazione Dusan Vlahovic, che sembra sempre costantemente in procinto di essere ceduto.

Oltre agli arrivi di Douglas Luiz e Khephren Thuram, e al succitato pressing per l’olandese dell’Atalanta, Giuntoli sta spingendo forte anche per Francisco Conceiçao e soprattutto per Nico Gonzalez, con l’argentino che sembra davvero ad un passo dal vestire la maglia bianconera.

In difesa però, continua a mancare qualcosa. Per diverse settimane l’abile dirigente della ‘Vecchia Signora’ ha seguito con interesse un classe 2000 francese già corteggiato da altri top club del Vecchio Continente.

Juve, Simakan addio: il francese approda ad Anfield

Da tre stagioni al Lipsia, di cui è diventato in poco tempo una vera e propria colonna della difesa, Mohamed Simakan è pronto al grande salto in una grande squadra.

Difensore centrale di grande atleticità, roccioso quando serve e dotato anche di ottimo carisma, l’ex nazionale Under 21 francese si è imposto all’attenzione del grande pubblico grazie a prestazioni impeccabili.

La vetrina della Champions League, competizione in cui il club tedesco è quasi sempre andato oltre le più rosee aspettative, non ha poi fatto altro che evidenziare i suoi progressi. Scatenando l’interesse del club piemontese ma anche di alcuni blasonati sodalizi d’Oltremanica.

Uno di questi, il Liverpool, si sarebbe mosso con decisione sul giocatore, approfittando anche del fatto che gli sforzi della Juve fossero concentrati sulla chiusura dell’affare Kalulu.

Tradotto: Simakan sarà a breve in giocatore dei Reds, con la Juve che di fatto, quando era il momento di battagliare con gli inglesi, si è tirata fuori dalla contesa anche per gli eccessivi costi dell’operazione.