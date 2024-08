Bye bye Juve, affare fulmineo: un top player si trasferisce in Premier

Juventus, l’addio lampo sta per consumarsi nelle prossime ore: il futuro del big sarà in Premier League

Quella che si sta avviando alla sua naturale conclusione è stata una sessione di calciomercato estiva ricca di colpi di scena in casa Juventus. A partire dal neo allenatore, Thiago Motta, che sembra stia già dando un’impronta importante alla squadra bianconera dopo anni difficili.

L’ex Bologna è stato accontentato, soprattutto a centrocampo, con colpi di grande spessore. Khèphren Thuram e Douglas Luiz in primis, vista la partenza a zero di Adrien Rabiot che aveva lasciato un vuoto importante. E se il francese rimane ancora uno svincolato di lusso, d’altro canto la società bianconera spera ancora di poter incorporare entro il 30 agosto Teun Koopmeiners. L’olandese sta provando a forzare la mano con l’Atalanta per trasferirsi nella Torino bianconera.

Intanto il dt Cristiano Giuntoli ha confezionato una nuova operazione in entrata, in difesa. Pierre Kalulu è diventato ufficialmente bianconero, un profilo che darà diverse possibilità tattiche a Motta nel corso della stagione: per l’eventuale riscatto, parlerà il campo. Parallelamente arrivano però brutte notizie per quel che riguarda l’attacco: uno dei sogni di mercato sta per sfumare una volta per tutte.

Juve, che beffa: colpo last minute

La Juventus ha da tempo messo nel mirino uno dei big che, in Premier League, sembra aver difficoltà a giocare con continuità. Fari puntati in casa Chelsea dove Raheem Sterling, da tempo una delle priorità per l’attacco di Thiago Motta, potrebbe alla fine decidere di rimanere in Inghilterra.

Sembra infatti, come riportato da ‘Evening Standard’, che il club londinese abbia offerto il cartellino del nazionale inglese all’Aston Villa. Enzo Maresca, neo allenatore del Chelsea, non vede di buon occhio l’ala ex City che rientrerà dunque nei 15 ‘epurati’ che da qui a una manciata di giorni dovranno dire addio per far spazio ad eventuali colpi last minute. Uno scenario che poteva decisamente far comodo al club bianconero ma che, nel frattempo, si è complicato. Sterling sembrerebbe desideroso di rimanere in Premier League e la possibilità di giocare la Champions League con la squadra di Emery può effettivamente convincere l’inglese una volta per tutte.

Il Chelsea nel frattempo si libererebbe di un ingaggio complessimo di 47,5 milioni di sterline (è sotto contratto fino all’estate 2027). A questo punto l’ipotesi bianconera sembra destinata a sfumare in un batter d’occhio, con la Juventus che aveva preso in considerazione il colpo Sterling soprattutto in ottica scambio. Federico Chiesa in primis: una carta che tuttavia non avrebbe convinto del tutto la dirigenza dei ‘Blues’.