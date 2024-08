Che affare tra la Juve e Galliani, arriva un centrocampista in prestito

Grande affare tra la Juventus e il Monza di Adriano Galliani: il club brianzolo è pronto a prendere un centrocampista in prestito. I dettagli

Juventus e Monza sono pronti a mettere su un grande affare di mercato. Per entrambe le squadre saranno giorni infuocati sul fronte delle trattative tra entrate ed uscite. Anche i brianzoli, al pari dei bianconeri, devono definire un po’ di situazioni, a partire da quella del portiere.

Proprio con la Juve si era vociferato a lungo di un possibile approdo di Szczesny in Lombardia dopo che Di Gregorio aveva fatto il processo inverso. Alla fine non se n’è fatto più nulla, con il polacco che ha rescisso ed è attualmente svincolato, mentre il Monza sta valutando cosa fare dopo le ottime prestazioni di Pizzignacco nelle prime uscite stagionali.

Affare di mercato improvviso tra la Juve e Galliani: i dettagli

I due club però potrebbero continuare a fare affari per un nuovo giocatore finito nel mirino dell’amministratore delegato del Monza. Adriano Galliani ha grande stima di uno dei giovani della Juve Next Gen.

Anche nel settore giovanile bianconero sono attesi alcuni cambiamenti. Non è stato ancora deciso, infatti, chi dovrà fare parte della rosa con cui Pablo Montero affronterà il girone C di serie C. La Juve deve sfoltire il proprio parco calciatori e alcuni potrebbero essere mandati a giocare, soprattutto in prestito. Giuntoli è al lavoro non solo per definire Koopmeiners e gli altri acquisti, ma anche le operazioni minori.

Joseph Nonge Boende è un centrocampista classe 2005, aggregato in pianta stabile alla Next Gen, dopo che nella scorsa stagione si è già affacciato in prima squadra. Il belga è stimato molto dalla dirigenza, che vorrebbe farlo crescere e puntarci nei prossimi anni. È finito nel mirino del Monza di Adriano Galliani, sempre molto abile a scovare i giovani.