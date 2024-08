Juventus, big out in allenamento: tegola dell’ultim’ora

Juventus, big out in allenamento. Proseguono gli imprevisti per Thiago Motta in vista della sfida del Bentegodi contro il Verona di Paolo Zanetti.

Più della bella prestazione della Juventus contro il Como, e degli inaspettati pareggi di Inter e Milan, è stato il Verona di Paolo Zanetti la grande sorpresa della prima giornata di campionato di Serie A.

L’aver schiantato una delle formazioni più attese, il Napoli di Antonio Conte, grazie ad una prestazione perfetta sotto tutti i punti di vista, ha posto i gialloblù scaligeri all’attenzione dei media. Lunedì sera, allo Stadio Bentegodi di Verona, la formazione di Paolo Zanetti affronterà la Juventus di Thiago Motta. Una sfida dalla quale si attendono diverse risposte. Una verifica importante per entrambe le squadre reduci, entrambe, da rotonde e convincenti vittorie. Non v’è dubbio, però, che la verifica più attesa riguardi la Juventus. Una squadra ancora decisamente incompleta e che a Verona lo sarà ancor di più per via di diverse forzate defezioni.

Out in allenamento, Danilo salta il Verona

Il largo sorriso di Thiago Motta al triplice fischio dell’arbitro al termine di Juventus-Como si è leggermente spento appena venuto a conoscenza dei problemi muscolari che hanno afflitto, all’unisono, Khéphren Thuram e Timothy Weah.

Per loro niente Verona e, molto probabilmente, niente Roma. I problemi per il tecnico bianconero sembrano, però, non essere terminati dal momento che un altro giocatore di prima fascia ha accusato qualche problema. Capitan Danilo, infatti, ha saltato l’allenamento per via di un trauma contusivo al tallone sinistro. Le condizioni del difensore brasiliano saranno valutate domani. Una stagione non propriamente iniziata sotto i migliori auspici per il capitano bianconero partito dalla panchina nella gara interna contro il Como e che ora rischia di saltare la seconda giornata a causa di un fastidioso contrattempo. Per Thiago Motta un nuovo imprevisto di cui avrebbe fatto volentieri a meno, soprattutto in questo momento con diversi giocatori indisponibili ed una rosa non ancora completata.