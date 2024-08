La Juve saluta Koopmeiners: lo ‘scippo’ che fa saltare il banco

La Juventus non ha chiuso per Koopmeiners e lo scippo potrebbe far saltare il banco. Assalto dell’ultim’ora per l’atalantino

La Juve ha da un pezzo il sì di Koopmeiners. Lo sappiamo benissimo. Anche il giocatore sta spingendo forte per unirsi alla squadra di Thiago Motta. Ma ancora l’accordo tra i bianconeri e l’Atalanta, società proprietaria del cartellino dell’olandese, non è stato trovato.

Non scende la Dea dalla richiesta di 60 milioni di euro. Non ha nessuna intenzione né di abbassare le pretese e nemmeno, a quanto pare, di cederlo in Italia. A meno che Giuntoli ovviamente non si spinga fino a questa cifra. Certo, i nerazzurro di Bergamo non farebbero i salti di gioia nonostante potrebbero incassare una cifra enorme e come spiega Team Talk preferirebbero mandare il giocatore in un altro campionato. E dove? Sempre il sito citato prima sottolinea come un club della Premier League non ha perso di vista il forte centrocampista.

Calciomercato Juventus, il Liverpool ha di nuovo chiesto informazioni

E questo club è il Liverpool di Arne Slot che ha preso il posto di Klopp in panchina. Il tecnico olandese conosce perfettamente le caratteristiche del connazionale e lo vorrebbe nella sua squadra. Tant’è che avrebbe chiesto di nuovo informazioni all’Atalanta per tentare un approccio. Tutto gira, ovviamente, sui 60 milioni di euro che servono. Anche se poi alla fine come sappiamo sarà sempre la volontà del giocatore a fare la differenza.

E quella di Teun la sappiamo tutti qual è: vuole la Juve a tutti i costi e non lo ha di certo nascosto nel corso delle ultime settimane. Un giocatore che vuole rimanere nel massimo campionato italiano per giocare nella squadra decisamente più affascinante della Serie A. Sta a Giuntoli adesso forzare la mano, nel senso alzare la propria offerta. Altrimenti, a meno di una settimana dalla chiusura delle operazioni, rimane tutto possibile. Vedremo.