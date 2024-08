Ma quale Koopmeiners, ultim’ora choc in casa Juve: cambia tutto

Situazione complicata quella tra Teun Koopmeiners e la Juve, arriva un’ultima ora choc in casa bianconera. Salta tutto, ecco tutti i dettagli

In casa Juve continua a tenere banco la situazione relativa a Teun Koopmeiners. L’olandese oggi è vicinissimo ai bianconeri e domani la trattativa sta per saltare, in un continuo gioco tra le parti che ha davvero del clamoroso. Il principale obiettivo del calciomercato dei bianconeri non è ancora arrivato e Cristiano Giuntoli sta attuando una politica alquanto rischiosa: all in sull’olandese.

L’Atalanta si è messa di traverso e non vuole concedere, facilmente, il classe ’98 ad una diretta concorrente. Nonostante il giocatore, capito l’andazzo, ha chiesto di essere messo fuori rosa in attesa del trasferimento. La sua forte volontà è quella di arrivare a Torino ma la situazione non si sblocca. I Percassi vogliono cederlo alle loro condizioni e se esse non verranno soddisfatte non se ne farà nulla. Una situazione grottesca e surreale dal quale passano i giorni ma non se ne viene a capo.

“Ma quale Koopmeiners”, annuncio clamoroso per la Juve!

Che Koop piaccia tantissimo a Giuntoli non è una novità, sin da quando era al Napoli e il giocatore all’AZ. I tempi sembravano maturi per un possibile approdo in bianconero durante questa estate, ma ci sono tante difficoltà. Intanto critica e addetti ai lavori si interrogano se vale davvero la pena insistere per provare a prendere questo calciatore e stare alle richieste della Dea.

Ne ha parlato l’ex calciatore bianconero Angelo Di Livio, in una diretta su Tv Play. L’ex centrocampista è categorico sulla situazione, lui non avrebbe dubbi su cosa fare. “60 milioni di euro secondo me sono troppi. Si tratta di un buon calciatore, questo non lo metto in dubbio e farebbe fare il salto di qualità al centrocampo della Juve, ma non vale tutti questi soldi”.

Inoltre l’ex giocatore critica l’olandese anche dal punto di vista caratteriale: “Non mi è piaciuto come si è comportato con l’Atalanta, anche per questo non lo prenderei”. Il riferimento è alla questione già accennata di chiamarsi fuori, presentando un certificato medico per non prendere parte ai primi impegni stagionali con gli orobici. L’olandese è convinto di avere un patto con la società, la quale avrebbe dovuto lasciarlo andare appena fosse arrivata un’offerta soddisfacente.

Come quella della Juve, appunto. I Percassi però non ne hanno voluto sapere e da qui il muro contro muro. Ad ogni modo per Di Livio la decisione è già presa: ma quale Koopmeiners, se fosse per lui lascerebbe perdere la pista e virerebbe su altro.