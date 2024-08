Affare caldissimo, ci siamo: un Top saluta la Juve e vola in Arabia!

La Juventus non può fare altro che rassegnarsi: il top player ha deciso di giocare nella Saudi Pro League, addio all’Europa.

Mancano ormai pochi giorni alla fine del calciomercato estivo ma i principali club sperano comunque di poter mettere a segno qualche colpo in extremis. Se lo augurano anche i tifosi della Juventus, che hanno espresso diversi elogi alla prestazione della squadra nel primo match di campionato contro il Como ma che al tempo stesso sanno bene quanto la rosa bianconera abbia bisogno di uno o due rinforzi in più.

Cristiano Giuntoli sta lavorando proprio in tal senso, così da soddisfare pienamente le richieste di Thiago Motta. Non è un segreto che il Football Director della Juve stia cercando di portare alla Continassa sia Teun Koopmeiners che Nico Gonzalez, anche se le rispettive trattative con Atalanta e Fiorentina stanno andando molto per le lunghe e non è detto che terminino con esiti positivi.

Nelle scorse settimane l’ex ds di Napoli e Carpi ha sondato il mercato anche per valutare la possibilità di andare a prendere un altro terzino. Alla fine l’idea pare rientrata, anche perché Thiago Motta ha deciso di portarsi in prima squadra i giovani Savona e Rouhi. Tuttavia c’è stato un momento in cui sembrava possibile il ritorno di Joao Cancelo.

Un top saluta la Juve! Affare in chiusura

Terminato il prestito al Barcellona, infatti, il terzino portoghese ha fatto rientro al Manchester City ma non per restarci. L’ex Juve e Inter non rientra infatti nei piani di Pep Guardiola: tra le varie pretendenti era spuntato anche il club torinese, senza però che l’idea si tramutasse in qualcosa di concreto.

Ma allora quale sarà il futuro di Cancelo? Proprio in queste ore si sta facendo più chiarezza sulla prossima squadra del terzino della Nazionale portoghese. Secondo quanto riportato da Sportmediaset ci sono ottime possibilità che Cancelo lasci l’Europa per tentare una nuova esperienza in Arabia Saudita.

Sul 30enne è infatti piombato l’Al-Hilal, campione in carica nella Saudi Pro League: il club saudita ha già avviato i contatti con il Manchester City e stando ai rumors l’affare dovrebbe chiudersi piuttosto velocemente. Secondo quanto riportato da A Bola l’ex terzino bianconero andrà a firmare un contratto triennale da 70 milioni di euro complessivi: l’Al-Hilal verserà nelle casse dei Citizens 40 milioni di euro per il cartellino del lusitano.