Chiesa al posto di Osimhen: che bomba, ha già svuotato l’armadietto

Chiesa al posto di Osimhen: dall’Inghilterra arriva la bomba clamorosa. E lui ha già svuotato l’armadietto

Federico Chiesa è ancora alla Continassa, dove si allena da solo, in attesa di capire quale sarà il proprio futuro. Che, di certo, non sarà in Italia. Su di lui da un paio di giorni c’è il forte interesse del Barcellona, come sappiamo, ma dall’Inghilterra arriva la notizia bomba che potrebbe ribaltare le carte in tavola.

Secondo il Sun infatti, su Federico ci sarebbe o per meglio dire ci potrebbe essere il Chelsea di Enzo Maresca. I Blues d’Oltremanica sono alla ricerca di un attaccante e qualora non si dovesse sbloccare l’operazione Osimhen con il Napoli allora dalla capitale inglese potrebbero puntare appunto su Federico. I costi sono meno eccessivi di quelli che potrebbero portare al nigeriano, quindi rimane un’ipotesi in piedi. Anche perché, secondo quanto scritto dal giornalista che segue la Juventus, Momblano, dalle parti del centro sportivo della Juventus qualcosa si sta davvero muovendo.

Chiesa ha già svuotato l’armadietto

“Intanto Federico Chiesa ha liberato definitivamente l’armadietto alla Continassa” ha scritto il giornalista sul proprio profilo X. E questo vuole dire solamente una cosa: c’è qualcosa sul mercato assai vicino e che fa pensare ad un addio nelle prossime ore. Solamente in questo modo, ovvio, si può spiegare una situazione del genere. Altrimenti Chiesa, essendo un dipendente della Juventus, rimarrebbe lì continuando a lavorare.

Una situazione quindi in evoluzione e che si potrebbe sbloccare in maniera definitiva nelle prossime ore. Chiesa lascerà la Juventus e questo lo sappiamo, adesso bisogna solamente capire in quale campionato andrà a giocare. Sicuramente non in Serie A: il vero interesse era della Roma a luglio ma le richieste sono state davvero troppo alte. E così è saltato tutto.