Chiesa via, è un giorno triste per i tifosi di Serie A: tutto confermato

Federico Chiesa dà l’addio alla Juventus e alla Serie A: tutto confermare, arriva l’annuncio. Giorno triste per tutti i tifosi, ecco i dettagli

La vicenda relativa a Federico Chiesa ha tenuto con il fiato sospeso per l’intera estate i tifosi della Juve in primis, ma anche quelli di altre squadre, desiderosi di sapere il futuro intorno al fantasista della Nazionale. Sin da quando non ha accettato la proposta di rinnovo del club bianconero, si era capito che il giocatore era destinato ad andare via.

Ci sono stati dei timidi sondaggi da parte di altri club di serie A, ma nessuno gli ha offerto gli 8 milioni di euro d’ingaggio tanto desiderati, per il quale non ha accettato il rinnovo con i bianconeri. Giuntoli gliene voleva dare massimo 6, toccando sensibilmente l’attuale stipendio da 5 milioni di euro l’anno. Proposta rispedita al mittente dal giocatore, in attesa di un ingaggio più alto. Così è iniziato il braccio di ferro tra le parti, fino alla decisione definitiva di metterlo fuori rosa e spalle al muro: addio o un anno senza calcio.

Chiesa dà l’addio alla serie A: arriva il triste annuncio

Essendo in scadenza il prossimo anno la Juve non voleva perderlo a zero, anche perché iniziavano a circolare voci della volontà del giocatore di andare via proprio gratis nel 2025, promessosi addirittura all’Inter.

La Juve ha scongiurato questo scenario e ora Chiesa è davvero vicino all’addio: andrà al Barcellona, con i catalani in cerca da tempo di un esterno. Si tratta di una grandissima opportunità per la sua carriera, probabilmente uno dei pochi club al mondo in grado di garantirgli uno scenario forse addirittura migliore della Juve per ambizioni e progetto. La trattativa è alle battute finali e questo significa per lui addio non solo ai colori bianconeri ma all’intera serie A. Si tratta di un giorno triste per il nostro campionato che perde uno dei migliori esponenti degli ultimi anni.

Ne ha parlato il giornalista Marco Bucciantini a Sky Sport, con parole da brividi che fanno scendere una lacrimuccia. “Perdendo Chiesa, la serie A perde un grande giocatore che non è riuscita a capire fino in fondo. Purtroppo ha avuto problemi fisici che ne hanno pregiudicato le prestazioni, è stato sfortunato. Dispiace non vederlo più in serie A, forse ce ne renderemo conto quando lo ammireremo in un altro campionato” è il laconico commento da parte del noto collega.