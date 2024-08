La Juventus non si ferma più: pagamento in quattro anni e Motta può brindare

La Juventus non si ferma più, dopo Gonzalez e Conceiçao i bianconeri tentano un ultimo assalto all’esterno.

Fino a qualche giorno fa Thiago Motta era preoccupato. Non lo dava a vedere ma in fondo lo era eccome, visto che le trattative più importanti restavano in bilico. Con il rischio che potessero saltare da un momento all’altro. Da ieri, tuttavia, l’allenatore bianconero si può finalmente rilassare.

La sua Juve adesso le “ali” ce le ha grazie agli imminenti arrivi di Nico Gonzalez e Francisco Conceiçao. Tutto fatto per l’esterno della Fiorentina, che ieri mattina ha accettato i 38 milioni comprensivi di bonus proposti dal club bianconero al termine di una trattativa che possiamo tranquillamente definire estenuante. Da non sottovalutare neppure l’ingaggio del giovane portoghese, uno dei pupilli di Giuntoli sin da quando è iniziato il mercato estivo. Il figlio d’arte, che voleva lasciare il Porto per andare a giocare in un campionato più competitivo, proverà a ripercorrere le orme del padre Sergio, che da calciatore sbocciò proprio in Italia. È finita qui? Assolutamente no. Il direttore tecnico Cristiano Giuntoli, infatti, prima che il mercato chiuda farà di tutto per portare a Torino anche Koopmeiners, per il quale c’è un vero e proprio braccio di ferro con l’Atalanta.

La Juventus non si ferma più, Giuntoli continua a provarci per Sancho

Giuntoli, però, non ha completamente archiviato la questione Sancho. Sì, tra gli obiettivi c’è anche l’esterno inglese, che sarebbe una meravigliosa ciliegina sulla torta.

Il Manchester United ormai ha deciso: vuole disfarsi del giocatore, che a sua volta non ha nessuna intenzione di restare ad Old Trafford a fare la muffa in panchina. Secondo CaughtOffside, la Juventus proverà fino all’ultimo a portare Sancho in Italia. Le criticità, tuttavia, sono due: l’ingaggio del giocatore ed il no dello United a dilazionare il pagamento del cartellino in quattro anni, dal momento in cui si dovesse concordare l’obbligo di riscatto. Non è detto, ad ogni modo, che la posizione dei Red Devils non possa ammorbidirsi. Un altro “problema” è rappresentato dal Barcellona, che è da tempo sulle tracce dell’ex Borussia Dortmund.