Offerta irrinunciabile, firma per 70 milioni: addio alla Juve

Per certe cifre la Juventus non può trattare e sarà costretta a mollare la presa. Sul piatto ci sono 70 milioni di euro netti

I bianconeri stanno cercando di piazzare gli ultimi colpi di un mercato comunque molto ricco, ma su un obiettivo devono alzare bandiera bianca. Giuntoli ha deciso di virare altrove.

La Juventus deve completare il mercato con almeno un grande colpo e il nome risponde come al solito a Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese è un pallino di Thiago Motta e sarebbe la ciliegina sulla torta per il centrocampo bianconero, assieme a Douglas Luiz e Khephren Thuram. Giuntoli sta provando in ogni modo a fiaccare la resistenza dei Percassi ma finora ancora non c’è riuscito pienamente. Francisco Conceiçao e Nico Gonzalez sono due pedine di grande valore per l’attacco della Vecchia Signora e con Vlahovic dovrebbero costituire un tridente di grande qualità (c’è anche Yildiz).

Quello che invece non arriverà è un grande rinforzo sulla fascia destra, di cui si era parlato con insistenza nelle ultime settimane. Joao Cancelo, vecchia conoscenza juventina, è infatti destinato all’Arabia Saudita, dopo aver trovato un faraonico accordo con l’Al-Hilal, squadra in cui militano Milinkovic-Savic, Neymar, Ruben Neves e il portiere marocchino Bono. Il classe ’94 dopo aver fatto la spola tra Manchester, sponda City e Barcellona, ora avrebbe accettato le lusinghe della Saudi Pro League.

La Juventus deve mollare la presa per Cancelo: il portoghese ha deciso di firmare per l’Al-Hilal

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, per Cancelo all’Al-Hilal siamo ormai ai dettagli. Il club più forte del campionato saudita ha messo sul piatto un triennale da quasi 70 milioni di euro per il laterale portoghese. Su di lui c’era stato l’interessamento della Juventus nelle ultime settimane, visto che si era parlato di una possibile cessione di Danilo. Il brasiliano piace e non poco al Fenerbahce di Mourinho e poteva rappresentare uno dei nomi in uscita, con una richiesta di Giuntoli che si aggirava tra i 7 e gli 8 milioni di euro.

L’alternativa per sostituirlo sta venendo però a mancare, anche perché i 70 milioni di ingaggio netti in tre anni (praticamente quanto offerto dall’Al-Qadsiah per Dybala) sono fuori portata per i numeri bianconeri. Cancelo andrà a prendere il posto nell’Al-Hilal di Abdulhamid, destinato proprio alla Roma di Daniele De Rossi. Una serie di intrecci di mercato che ridisegneranno la Serie A. Del nostro calcio, però, non farà più parte Cancelo.