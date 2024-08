Si è offerto alla Juve, l’Inter è ormai un ricordo: succede di tutto

Si è offerto alla Juve, la trattativa potrebbe prendere piede nell’ultima settimana di mercato: ora va convinto Motta.

Quello di ieri è stato un sabato speciale per la Juventus. No, i bianconeri non sono scesi in campo – lo faranno soltanto domani a Verona nell’ultimo dei due posticipi della seconda giornata di Serie A – ma hanno messo a segno altri due colpi di mercato. Se il pensiero fisso di Thiago Motta in queste settimane erano le fasce, da oggi l’allenatore italobrasiliano può dormire sonni tranquilli.

Dalla Fiorentina arriverà Nico Gonzalez, che si appresta a dire addio alla Viola dopo tre anni in cui è stato il giocatore più rappresentativo della squadra all’epoca allenata da Vincenzo Italiano, la Fiorentina delle finali (perse) di Conference League e Coppa Italia. La trattativa si è conclusa soltanto ieri con la stretta di mano tra i dirigenti dei due club. Rocco Commisso, patron viola, alla fine è stato accontentato, visto che la Juventus per assicurarsi l’esterno argentino sborserà 38 milioni di euro comprensivi di bonus. L’altro esterno arriva invece dal Portogallo. La formula forse non farà impazzire i tifosi – prestito secco oneroso a 7 milioni – ma il figlio d’arte “Xisco” Conceiçao ha tutto per poter fare bene in questa Juve.

Si è offerto alla Juve, Skriniar dal nerazzurro al bianconero

La ciliegina sulla torta, a questo punto, sarebbe l’ingaggio di Teun Koopmeiners. L’obiettivo principale del direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli.

Skriniar è stato proposto alla Juventus.

Ad oggi non convince Thiago Motta ma è un nome da tenere d’occhio perché l’ultima settimana di mercato può succedere di tutto. — Edoardo Mecca (@EdoardoMecca1) August 24, 2024

L’Atalanta tiene duro ma è assai probabile che l’affare si possa sbloccare negli ultimi giorni di mercato. Anche perché la Dea non ha interesse a far restare un giocatore controvoglia a Bergamo. Occhio, però, alle possibili sorprese dell’ultim’ora.

Secondo lo speaker radiofonico Edoardo Mecca, l’ex difensore dell’Inter ed oggi al PSG Milan Skriniar – non convocato per l’ultima partita dei parigini per scelta tecnica – è stato proposto alla Juventus. Un nome che, a quanto pare, non convince appieno Motta ma non è detto che l’allenatore possa cambiare idea.