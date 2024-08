Ultim’ora, firma Gatti: si incendia il mercato della Juve

Un’ultim’ora sulla firma di Federico Gatti accende il rush finale del mercato della Juventus. Ecco tutti i particolari

S’infiamma il mercato della Juventus. Cristiano Giuntoli, Managing Director Football bianconero, è atteso dagli straordinari in questo rush finale della sessione estiva di calciomercato. Tante le trattative in piedi per rendere la compagine bianconera competitiva per lo scudetto e, perché no, anche in Champions League dove farà il suo ritorno dopo quasi 2 anni di assenza.

In tal senso, l’ex Direttore sportivo del Napoli sarebbe orientato a offrire il cartellino di Vasilije Adzic, più conguaglio, al Manchester United per strappare il sì dei Red Devils alla cessione di Jadon Sancho. Intanto, dalla Francia rimbalza un’indiscrezione: stando quanto riportato da ‘L’Equipe’, la Juventus potrebbe prendere in considerazione l’opzione Arnaud Kalimuendo, centravanti di proprietà del Rennes e vecchia conoscenza di Thiago Motta visti i suoi trascorsi nelle giovanili del Paris Saint Germain (il tecnico ex Bologna, all’epoca, era il suo allenatore). Comunque, Giuntoli guarda anche in casa alla luce dell’ultim’ora che riguarda Federico Gatti, ormai una colonna della retroguardia della ‘Vecchia Signora’.

La Juventus pensa a un nuovo rinnovo per Gatti: ecco la situazione

L’ultimo arrivato in casa bianconera è Pierre Kalulu (in prestito con diritto di riscatto dal Milan) mentre si attendono novità su Nicolas Gonzalez. Il calciatore viola non è stato convocato da Raffaele Palladino per l’andata del play-off di Conference League, al ‘Franchi’, contro gli ungheresi della Puskas Akademia, per la cronaca, terminato con un pirotecnico 3-3, chiaro segno di come la situazione vada monitorata con grande attenzione.

Dunque, in attesa di sviluppi sui fronti Nico Gonzales e Teun Koopmeiners, principale obiettivo per un centrocampo bianconero orfano di Pogba e Rabiot, la Juventus punta a blindare gli uomini chiave della sua rosa. Infatti, secondo indiscrezioni raccolte da Tuttojuve.com, la dirigenza bianconera sarebbe orientata a prolungare di un anno il contratto di Federico Gatti, in scadenza il 30 giugno del 2028, così come fatto di recente con il compagno di reparto dell’ex Frosinone, il brasiliano Gleison Bremer.

La trattativa con gli agenti del difensore classe ’98 potrebbe essere avviata nei prossimi mesi, senza, quindi, particolare urgenza. D’altra parte, Federico Gatti, che fa sentire la sua presenza anche in area avversaria, gode di grande stima ai piani alti della Continassa tant’è vero che la sua permanenza non è mai stata messa in discussione nonostante il concreto interesse mostrato nei suoi confronti, nell’attuale sessione di calciomercato, dall’Everton e dal Newcastle. Insomma, anche nel nuovo corso bianconero griffato Thiago Motta, ispirato a una filosofia di gioco più propositiva e offensiva, in casa della ‘Vecchia Signora’ l’imperativo rimane sempre ‘primo non prenderle’ e, quindi, anche in ottica futuro in primis si blinda la difesa.