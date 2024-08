Accordo raggiunto, tutto finito con la Juve: indosserà la maglia della Roma

Questo calciatore non giocherà con la Juventus l’anno prossimo perché ha raggiunto l’accordo con la Roma. Ormai è tutto fatto con il club giallorosso.

Il mercato della Juventus prosegue, nonostante qualche difficoltà. Cristiano Giuntoli sta facendo di tutto per convincere la famiglia Percassi a cedere Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese non si sta allenando con l’Atalanta perché vuole solo la Juve, ma il club orobico non ha nessuna intenzione di cederlo. Percassi ha alzato un muro difficile da oltrepassare, anche se la Juventus è disposta a mettere sul piatto sessanta milioni di euro, una cifra sicuramente molto importante.

Koopmeiners non è l’unico obiettivo di mercato della Juventus. Thiago Motta ha chiesto anche un esterno offensivo e Giuntoli sta provando a chiudere per uno tra Sancho e Conceiçao, ma sarà necessario vendere prima Federico Chiesa, ai margini del progetto bianconero. Infine, la Juventus vorrebbe provare a prendere un altro difensore centrale. Nelle ultime ore è sfumata una pista che portava ad un centrale austriaco, finito alla Roma di De Rossi.

Roma, accordo con il Lens per Kevin Danso

Negli ultimi giorni, alcune indiscrezioni di mercato davano Danso nell’elenco dei difensori presi in considerazione da Cristiano Giuntoli per rinforzare il reparto arretrato della Juventus. Il centrale difensivo austriaco non sarà a disposizione di Thiago Motta nella prossima stagione perché giocherà nella Roma. Secondo quanto riportato da RMC Sport, i giallorossi avrebbero trovato l’accordo con il Lens per il trasferimento di Kevin Danso.

Danso è stato nominato miglior difensore dell’ultima Ligue 1, ha giocato la Champions con il club francese ed è pronto per una nuova avventura in Italia. Poteva arrivare in Serie A già un anno fa, quando il Napoli di Garcia lo aveva opzionato, ma il trasferimento sfumò all’ultimo secondo. Adesso non ci sono più dubbi: Kevin Danso giocherà in Serie A nella prossima stagione, ma la Roma deve risolvere il problema legato alla decisione di Dybala di restare in giallorosso.

Il club capitolino, infatti, contava di liberarsi dell’ingaggio elevato dell’argentino per portare a termine gli ultimi colpi di mercato. De Rossi ha chiesto un terzino destro e un altro attaccante esterno, ma la priorità resta Kevin Danso. Il centrale, trattato dalla Juventus all’inizio di questa sessione di mercato, arriverà alla Roma nei prossimi giorni, appena la Roma troverà le risorse per liberare spazio salariale.