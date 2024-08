Chiesa lascia la Juve: affare fatto, le cifre dell’accordo

Chiesa lascia la Juve. Sembra essere giunta ai titoli di coda l’avventura in bianconero dell’esterno di Genova. L’affare è concluso.

L’ultima settimana di mercato della Juventus è iniziata con i fuochi d’artificio chiamati Nico Gonzalez e Francisco Conceicao. E Cristiano Giuntoli pare non abbia alcuna intenzione di fermarsi qui.

Il mercato in entrata dei bianconeri non è infatti ancora concluso, ma sul tavolo del direttore tecnico bianconero vi sono ancora questioni urgenti da risolvere. In uscita. La vicenda di Federico Chiesa è una di queste. Il numero sette bianconero non rientra nel progetto tecnico stilato a quattro mani da Thiago Motta e Cristiano Giuntoli. Chiesa si sta allenando in disparte, insieme agli altri ‘esuberi’ bianconeri, lontano dalla rosa della prima squadra. E come gli altri attende novità. Il suo agente, Fali Ramadani, è da settimane impegnato per trovare una nuova collocazione per il suo prestigioso assistito. Diversi contatti con club di Serie A, ma sembra che il futuro prossimo del figlio d’arte sia al di fuori dei confini nazionali.

Chiesa lascia la Juve, il Barcellona lo aspetta

Il futuro di Federico Chiesa appare sempre più lontano dalla nostra Serie A. I contatti, ed i colloqui, avuti da Fali Ramadani con i dirigenti di società quali Inter, Milan, Napoli e Roma non hanno portato, per motivi diversi, i risultati sperati.

In Europa ricordano ancora il Federico Chiesa devastante e decisivo del campionato europeo in terra d’Inghilterra, datato 2021. Da allora sono accadute tante cose, compreso un gravissimo infortunio. L’Europa che conta, però, non ha dimenticato il numero sette della Juventus. La conferma arriva dall’insider bianconero, Edoardo Mecca, che su X annuncia come l’affare tra il Barcellona e Federico Chiesa sia ormai cosa fatta: “per una cifra vicina ai 12 milioni di euro più 3 di bonus“. Dopo quattro anni sembra quindi calare definitivamente il sipario sulla storia che ha visto come protagonisti la Juventus e Federico Chiesa. Chissà se ci sarà almeno una stretta di mano tra le parti. Almeno virtuale.