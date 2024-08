Juventus, la cessione di Chiesa è un boomerang: sta saltando tutto

Juventus, l’esterno bianconero finito fuori rosa per la vicenda del rinnovo rischia di restare fermo per una stagione intera.

Nessun club, nella sessione di mercato ancora in corso – e che chiuderà i battenti venerdì a mezzanotte – ha effettuato più operazioni della Juventus, tra entrate e uscite. Almeno per quanto riguarda la Serie A, dove i bianconeri l’hanno fatta da padroni.

Una finestra dei trasferimenti che, ad ogni modo, potrebbe regalare ulteriori soddisfazioni ai tifosi di Madama: domani Cristiano Giuntoli conta finalmente di chiudere per Teun Koopmeiners, il centrocampista dell’Atalanta che il responsabile dell’area tecnica bianconera insegue spasmodicamente da quando è iniziato il mercato.

L’ex diesse del Napoli non vuole rinunciare neppure a Sancho, altro suo pupillo. Se, com’è probabile, entro venerdì dovesse avvenire il divorzio da Federico Chiesa, da diversi giorni fuori rosa per scelta della società, l’esterno del Manchester United potrebbe arrivare a Torino e diventare la ciliegina su una torta sempre più invitante. La Juventus ha sistemato le fasce con Gonzalez e Conceiçao, ma Thiago Motta ha bisogno di una rosa lunga e l’ex Borussia Dortmund ha tutta l’aria di essere il giocatore giusto per far fare il salto di qualità a questa squadra, specie se è quello che abbiamo ammirato negli ultimi sei mesi della scorsa stagione con la maglia del Borussia Dortmund.

Juventus, il Barcellona ha mollato Chiesa (o forse no)

E Chiesa? Il tempo, per l’ex Fiorentina, sta per scadere. O lascia Torino oppure si appresta a vivere una stagione da separato in casa.

Nei giorni scorsi si è parlato con una certa insistenza del Barcellona. I blaugrana vorrebbero approfittarne e portarlo in Catalogna ma sono frenati dal fair play finanziario, che per adesso gli impedisce anche di tesserare l’acquisto principe del loro mercato, l’ex Lipsia Dani Olmo, grande protagonista agli ultimi Europei con la Spagna. Secondo Marca, dunque, l’opzione Chiesa è stata scartata. I rumors che provengono dalla Continassa, tuttavia, sembrano smentire il principale quotidiano sportivo spagnolo: le parti, in realtà, continuano a trattare e la volontà è quella di chiudere.