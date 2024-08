Koopmeiners ‘libera’ Locatelli, addio per l’ex Sassuolo: dove giocherà

Gli ultimi giorni di mercato potrebbero portare importanti novità. La Juventus e il suo ds Cristiano Giuntoli lavorano sia in entrata che in uscita.

Le prime due giornate di campionato sono ormai andate e la priorità in casa Juventus è concludere al meglio il calciomercato. Mancano ormai pochissimi giorni e il dirigente bianconero Cristiano Giuntoli sta lavorando intensamente per completare la rosa.

Gli ultimi giorni hanno visto la Juve protagonista, sono arrivati come esterni d’attacco Nico Gonzales e Conceicao Jr ma non è finita qui e l’obiettivo è chiudere il prima possibile la questione Koopmeiners. L’olandese è il grande obiettivo di questa sessione di mercato e ormai l’affare è in dirittura d’arrivo. Koopmeiners alla Juve è ormai questione di ore, anche dall’Atalanta c’è stata un’apertura totale alla trattativa.

Quasi 60 milioni bonus compresi più gli investimenti per Conceicao, Nico e tanti altri, la Juve è l’assoluta regina di questo mercato. Il club deve lavorare in entrata ma anche in uscita e ci sono alcuni giocatori ormai non più nei piani del club. Tra questi c’è sicuramente Manuel Locatelli, ormai figura non più nei piani del club. La società spingerà per la cessione in questi ultimi giorni di mercato.

Mercato Juve, deciso il futuro del centrocampista

Al di là del centrocampista dell’Atalanta la Juve deve piazzare diversi esuberi, soprattutto coloro che non rientrano più nei piani del club e hanno ingaggi troppo esosi per restare in rosa: da Arthur a Kostic fino al neo arrivo di gennaio Djalo, ma non solo. Secondo quanto riporta Calciomercato.it anche Manuel Locatelli è in uscita, il giocatore è finito nel mirino del West Ham.

Il giocatore è nelle rotazioni di Thiago Motta e potrebbe restare, ma in caso di grosse offerte potrebbe partire e gli inglesi stanno valutando un possibile assalto a fine mercato. La Juve lavora in entrata, ma soprattutto in uscita e Locatelli potrebbe essere un addio a sorpresa nelle ultime ore di mercato.

L’ex centrocampista del Sassuolo arrivò in bianconero per grosse cifre, ma alla fine non ha mai reso secondo le aspettative. Durante l’era Allegri ha faticato molto e ora la Juve sta valutando il da farsi, il suo futuro resta in bilico e la cessione non è da escludere. Occhio alle novità in casa bianconera e la Juve potrebbe vedere nuovi ribaltoni entro fine mercato, Locatelli potrebbe salutare.

Il club inglese ha chiesto informazioni, da scartare l’ipotesi prestito con i bianconeri che accetterebbero solo una cessione a titolo definitivo.