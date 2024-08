Nico Gonzalez, colpo di scena subito dopo la firma: tifosi Juve impietriti

Uno dei colpi dell’estate juventina è stato Nico Gonzalez, ma subito dopo la firma c’è già stato un colpo di scena: tifosi sorpresi

Il giocatore argentino ha lasciato la Fiorentina non senza polemiche e diventerà uno dei punti fermi della Juventus di Motta. La sua avventura a Torino inizia con un annuncio particolare.

La Juventus ha decisamente accelerato in questa ultima parte di mercato. In attesa di piazzare in chiusura il colpo Koopmeiners, i bianconeri si sono assicurati due ali formidabili come Nico Gonzalez e Francisco Conceiçao. Giuntoli ha impiegato più tempo del previsto per mettere a punto le trattative ma alla fine ha portato il risultato a casa. La squadra di Thiago Motta inizia a prendere una chiara filosofia, con un grande spessore sulle fasce e a centrocampo, esattamente i due punti deboli della versione allegriana.

Aver strappato alla Fiorentina il classe ’98 ex Stoccarda è stato di certo un gran colpo, anche perché Nico Gonzalez sembra essere proprio quella tipologia di calciatore che mancava alla Vecchia Signora. Rispetto a Chiesa ha un gioco completamente diverso e anche una qualità realizzativa non indifferente. A Firenze ne sanno qualcosa e nonostante gli oltre 30 milioni incassati, sono rimasti piuttosto male dal suo addio. I tifosi non gli perdonano le frasi d’amore pronunciate negli scorsi mesi e subito annullate dai fatti. Adesso se lo ritroveranno contro da avversario, come avvenuto per Bernardeschi, Chiesa e Vlahovic.

La Juventus ha preso un grande calciatore: Nico Gonzalez esaltato dal suo ex allenatore in Argentina

Chi conosce bene Nico Gonzalez è Rodrigo Lista, allenatore del settore giovanile dell’Argentinos JR, che lo ha avuto in passato tra le sue fila. Intervistato dai colleghi di TuttoJuve.com ha spiegato come le sue aspettative siano altissime: “Non ho dubbi che supererà i 10 gol e 10 assist, in una squadra come la Juve riuscirà ad essere uno degli attaccanti titolari”.

Poi entrando nello specifico delle sue caratteristiche tecnico-tattiche aggiunge: “Nicolas offrirà all’allenatore diverse possibilità a seconda del modulo che deciderà di utilizzare. Può giocare da ala in un attacco a 3 oppure da esterno in un centrocampo a 5. È un calciatore moderno, con grande fisico e diversi gol importanti nei piedi“.

Insomma Thiago Motta può tirare un sospiro di sollievo in vista del prosieguo della stagione, avendo tutti gli ingredienti necessari per costruire una squadra in grado di competere per i massimi livelli. Adesso manca solo Koopmeiners per dare l’assalto all’Inter.