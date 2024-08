Telenovela finita, Chiesa ha accettato: la Juve non aspetta altro

Telenovela finita, Chiesa ha accettato. Siamo ormai prossimi ad una delle svolte ‘epocali’ del mercato bianconero in questa estate 2024.

La sfida contro il Verona di questa sera intriga non poco i tifosi della Juventus. E non solo e soltanto per il fatto che una vittoria regalerebbe la vetta in solitario ai ragazzi di Thiago Motta.

Si ha quasi la voglia di scoprire altre novità messe in campo dal tecnico italo brasiliano in giorni, in ore in cui la rosa bianconera sta aumentando il suoi tasso qualitativo e quantitativo. Gli acquisti delle ultime ore, ed i possibili, o probabili, nuovi ingressi dei prossimi giorni, non potranno, ovviamente, scendere in campo al Bentegodi. La Juventus, già priva di Khéphren Thuram e Timothy Weah dovrà, giocoforza, modificare un po’ i propri connotati. Campionato e mercato che si intrecciano per l’ultima volta in questa stagione. Alle ore 24 del prossimo 30 agosto si ‘stopperanno’ le trattative. Per quell’ora, ed in quella data, dovrebbe già essere stato deciso il futuro di Federico Chiesa. L’esterno della Juventus è pronto a salutare, dopo quattro anni, la società bianconera.

Federico Chiesa ha accettato il Barcellona

Per Federico Chiesa sarà impossibile dimenticare l’estate 2024. Privato e pubblico, famiglia e lavoro si sono intrecciati come mai in passato.

La scelta di dire “si” alla sua amata Giovane Signora, Lucia Bramati ed il quasi contemporaneo dire “no” alla Vecchia Signora. Un contratto a vita felicemente sottoscritto, un rinnovo ponte decisamente respinto. Torino sembra essere già lontana, mentre la prossima meta decisamente più vicina. A confermarlo ci sono le parole di Fabrizio Romano che rivela come l’agente di Federico Chiesa, Fali Ramadani, abbia informato il Barcellona della volontà del suo assistito di ‘sposare’ il progetto blaugrana. Non resta che attendere che il Barcellona sistemi la sua non semplice situazione economico-finanziaria e metta sul tavolo della trattativa per l’attaccante della Juventus un’offerta ufficiale.