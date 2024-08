Torna Douglas Costa, colpo da brividi a parametro zero

Nessuna resa da parte di Douglas Costa che cerca ancora il riscatto: un nuovo club ha deciso di puntare sull’attaccante

Nuova opportunità per Douglas Costa da Souza, noto semplicemente come Douglas Costa, che qualche anno fa sembrava uno degli esterni più forti del calcio mondiale. Ai tempi giocava nel Bayern Monaco, club che si è letteralmente lasciato incantare dal suo sinistro. Affare da 30 milioni di euro per i bavaresi che qualche stagione dopo lasciarono partire il talento con destinazione Serie A.

Approdo alla Juventus per il quasi trentaquattrenne brasiliano che venne pagato dai bianconeri la bellezza di 40 milioni di euro, 10 in più rispetto a quanto spesero i tedeschi per soffiarlo allo Shakhtar Donetsk. Quattro stagioni in bianconero prima del definitivo addio per il ragazzo di Sapucaia do Sul che non è forse riuscito a lasciare il segno come avrebbe voluto.

Addio alla Juve dopo oltre 100 partite per Douglas Costa che può avere certamente qualche rammarico se si guarda indietro e ripensa alla sua avventura europea. Questo lo ha spinto a tentare la sorte altrove ma senza grande fortuna. Oggi, però, tutto può nuovamente cambiare per l’esterno d’attacco classe ’90.

Nuova chance per Douglas Costa: la scelta spiazza tutti

Dopo una serie di prestiti dove il calciatore non è stato assoluto protagonista, la Juventus ha deciso di liberarlo a parametro zero. Era esattamente gennaio del 2023 quando Douglas Costa ha smesso di essere un giocatore bianconero e ha trovato sistemazione dall’altra parte dell’Oceano Atlantico. Ma siccome negli USA prima e in Brasile poi le cose non sono andate bene, l’esterno ha deciso di concedersi un’altra avventura a bordo del Sydney.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, in queste ultime ore a farsi sotto per l’esterno d’attacco è stato il Samsunspor, club turco che alla fine ha però dovuto farsi da parte. La scelta del brasiliano è ricaduta sull’Australia, si tratta di un affare delle ultimissime ore. Insomma, questa scelta non è sicuramente banale per i tifosi bianconeri che non possono fare a meno di associare il Sydney ad un altro loro indimenticato beniamino.

Il nome è quello di Alessandro Del Piero che dopo la fine della sua avventura juventina ha deciso di concedersi un’esperienza esotica e accettò di diventare un calciatore del Sydney. Oggi Douglas Costa può ripercorrere le sue orme sperando di far parlare ancora di sé. Attualmente l’ex Serie A si era svincolato dalla Fluminense ed era in cerca di una nuova sistemazione.