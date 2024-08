Verona-Juventus, Motta serve il bis: nuova esclusione eccellente

Formazioni ufficiali Verona-Juventus: ecco le scelte di Thiago Motta che serve il bis. Altra esclusione eccellente

Tra poco scende in campo la Juventus per la seconda gara del campionato dopo la bella vittoria sul Como. Ore calde non solo perché la squadra di Motta se ne può andare da sola in testa alla classifica del campionato, ma anche sul mercato, con gli arrivi di Koopmeiners e Sancho che potrebbero diventare realtà da un momento all’altro.

Di certo per un paio d’ore Giuntoli penserà alla gara del Bentegodi davanti ad uno stadio tutto esaurito. Così come ovviamente penserà solo al match Thiago Motta. Senza diversi elementi – non ci sono nemmeno Thuram e Weah titolari alla prima che però rientreranno dopo la sosta – l’ex allenatore del Bologna ha fatto le sue scelte. E così come era successo contro i lombardi lascia fuori un big.

Formazioni ufficiali Verona-Juventus

E così com’era successo contro il Como, anche questa sera Douglas Luiz, nonostante l’assenza di Thuram si accomoderà in panchina. Non era al meglio, lo sappiamo, e questo ha sicuramente pesato nella scelta finale del tecnico della Juventus. Quindi, le scelte: in porta ovviamente ci sarà Di Gregorio.

Difesa a quattro con Savona, Bremer, Gatti e Cabal. In mezzo al campo Locatelli e Fagioli. Alle spalle di Vlahovic unica punta Cambiaso, Yildiz e Mbangula.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Magnani; Belahyane, Duda; Livramento, Suslov, Lazovic; Mosquera.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Bremer, Gatti, Cabal; Locatelli, Douglas Luiz; Cambiaso, Yildiz, Mbangula; Vlahovic