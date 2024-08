Dalla Juventus al Bayern Monaco in un lampo: Giuntoli vede le stelle

Dalla Juventus al Bayern Monaco in un lampo. Potrebbero sorgere complicazioni in riferimento all’ultimo colpo di mercato dei bianconeri.

C’è una Juventus che si gode il primato solitario in classifica dopo le prime due giornate di campionato. E’ la Juventus di Thiago Motta, il tecnico che sta rivoltando, da capo a piedi, squadra e mentalità.

C’è poi un’altra Juventus, o meglio l’altro volto della società bianconera in questo ‘anno uno’. La guida Cristiano Giuntoli ed anche questa è alla ricerca di un primato. La società bianconera vuole essere incoronata regina del calciomercato 2024. Un lavoro di quasi totale rimozione tecnica, e non soltanto, di tutto il preesistente. Un lavoro profondo a tal punto da lasciare sul campo diverse perplessità. Il direttore tecnico bianconero, però, ha le idee chiare e fino a quando i risultati saranno di conforto, fino al 30 agosto, il suo piano non subirà modifiche. Un inizio di mercato segnato da grandi colpi accompagnati da cessioni dolorose ma necessarie per l’equilibrio dei conti societari. Poi una lunga pausa dovuta alle difficoltà di cedere profili non più ritenuti idonei al nuovo progetto. Infine il colpo di reni finale. Due importanti colpi chiusi nel giro di poche ore: Nico Gonzalez e Francisco Conceicao.

Giuntoli, però, non ritiene ancora chiuso il mercato in entrata…

Dalla Juventus al Bayern Monaco, guai per Giuntoli

Non più giorni, ma ore. Sono quelle che mancano alla sempre più probabile chiusura dell’affare di mercato più importante di questa sessione. Il passaggio di Teun Koopmeiners dall’Atalanta alla Juventus sembra attendere soltanto l’annuncio ufficiale.

E se ‘l’appetito vien mangiando’ la Juventus vuol fare ancora qualcosa in entrata. Il suo nome corre e ricorre nella mente di Cristiano Giuntoli da tempo: Jadon Sancho. L’esterno inglese è seguito dalla Juventus che può chiudere la trattativa solo a determinate e chiare condizioni. La concorrenza, però, non manca. Anzi sembra che vada ad aumentare, come riferito da hitc.com. Accanto alla Juventus ed al Chelsea, già da tempo sulle tracce del classe 2000 del Manchester United, vi è ora anche un’altra insidia rappresentata dal Bayern Monaco. Lo squadrone bavarese guidato da Vincent Kompany intende acquisire un forte esterno e qualora non riuscisse a far tornare in Baviera Kingsley Coman, potrebbe tentare l’affondo per Jadon Sancho. Guai in vista per Cristiano Giuntoli?