Giuntoli fuoriclasse, cessione da applausi: la Juve incassa 60 milioni!

Protagonista di uno sprint finale di mercato davvero notevole, la Juve non perde di vista il capitolo cessioni: incasso shock

Lo aveva detto, e lo sta mantenendo. Forse aggiungendo anche quel paio di colpi in più che non guastano. Cristiano Giuntoli, il Football Director bianconero, è assolutamente scatenato sul mercato. La quantità di talento che il dirigente sta mettendo a disposizione di Thiago Motta lascerà davvero pochi alibi al rampante tecnico: la Juve ha rivoluzionato (e anche in parte ringiovanito) la rosa come forse nessun altro club in Serie A.

Gli ultimi acquisti ne sono una una fulgida testimonianza: nelle ultime ore sono arrivati Francisco Conceiçao e Nico Gonzalez, con l’olandese Koopmeiners – ben 55 i milioni destinati all’Atalanta – ormai sempre più vicino.

E non finisce qui visto che anche Jadon Sancho, inseguito per quasi tutta l’estate e poi apparentemente mollato, sarebbe tornato clamorosamente vicino a chiudere con la ‘Vecchia Signora’.

Insomma, una campagna acquisti di tutto rispetto, resa possibile anche da un cospicuo tesoretto di mercato derivante dalle cessioni di tanti gioielli di scuola Next Gen.

Le partenze di Huijsen, Soulè, Iling Junior, Barrenechea, Kaio Jorge, De Winter e Correja hanno fruttato al club la bellezza di 80 milioni, e in vista della prossima stagione altre partenze fruttuose possono garantire al dirigente quel bottino di partenza da reinvestire sul mercato.

Giuntoli scatenato, la mappa delle prossime cessioni d’oro

Altri giovani talenti, alcuni dei quali già dirottati in prestito in vista di una loro immediata impennata in termini di valutazione di mercato, saranno presumibilmente venduti a peso d’oro nella prossima estate. La lista, grazie all’ottimo lavoro svolto con la squadra Under 23, si arricchisce continuamente di prospetti interessanti.

Da Muharemovic a Miretti passando per Sekulov, Barbieri, Turicchia e finendo col fiore all’occhiello Samuel Mbangula, la fucina di giovanissimi prospetti che il prossimo anno potrebbero partire rimpinguando le casse bianconere è sempre più numerosa.

Il 20enne belga che ha stupito tutti nella sua prima uscita da titolare con la maglia della Juve nella gara inaugurale contro il Como già vale 20 milioni. Per il momento non si muove da Torino, ma l’asta che si scatenerà nella prossima estate potrebbe rendere a dir poco felice il cassiere bianconero.

10 milioni dalla cessione di Muharemovic, 15 da quella di Miretti, 8 da Sekulov, 5 da Barbieri e 2 da Turicchia rappresentano le aspettative di incasso per gli altri, per un totale che andrebbe a superare i 60 milioni. Il capolavoro di Giuntoli è servito: la Juve potrà operare sul mercato partendo da un tesoretto di base che fa invidia a tutti.