Incontro in sede, ci siamo: un pupillo di Thiago Motta via dalla Juve

Non solo prestigiosi acquisti nello scoppiettante finale di mercato della Juve: il calciatore dovrebbe lasciare entro il 30 agosto

È una Juventus letteralmente scatenata. E sul campo, dove comanda la classifica di Serie A con 6 punti e 6 gol fatti – senza subirne alcuno – nelle prime due giornate di campionato, e sul mercato, dove Cristiano Giuntoli sta dando fondo a tutte le rimanenze economiche per costruire una squadra che possa davvero lottare fino in fondo su tutti i fronti.

Non pago degli arrivi di Douglas Luiz, Khephren Thuram, Cabal e Di Gregorio, l’abile dirigente fiorentino ha aspettato le ultime due settimane di mercato per calare gli assi cercati con insistenza durante tutta l’estate.

A parte il blitz, coronato da successo, su Pierre Kalulu, sono arrivati a Torino Nico Gonzalez e Francisco Conceiçao. E ormai pare fatta anche per colui che dovrà sostituire in tutto e per tutto il ‘Duca’ Rabiot: è infatti questione di ore per vedere Teun Koopmeiners in maglia bianconera.

Come se non bastasse, insistenti indiscrezioni riferiscono anche dell’ulteriore acquisto di Jadon Sancho, ormai ufficialmente ai ferri corti col Manchester United. Assieme alla sontuosa campagna acquisti testé descritta, c’è da registrare anche una massiccia campagna di esodo dalla Continassa.

Che per ora ha riguardato quasi esclusivamente i giovani prodotti della Next Gen, ma che a breve potrebbe coinvolgere anche un certo Federico Chiesa, ormai ai margini del progetto juventino.

Un altro talento della Next Gen ai saluti: addio imminente

Dopo aver incassato ben 80 milioni dai remunerativi addii di Huijsen, Soulè, Iling Junior, Barrenechea, Kaio Jorge, De Winter e Correja, la Juve si prepara a salutare un altro prodotto del suo settore giovanile.

Parliamo di un classe 2004 olandese che ha fatto il pre-campionato assieme alla prima squadra, strappando anche una maglia da titolare nell’amichevole che ha inaugurato la stagione bianconera, quella disputata contro il Norimberga.

Mezzala destra di grande talento capace anche di agire, all’occorrenza, come terzino destro e perfino come centrale di centrocampo, Livano Comenencia aveva fatto una grande impressione al tecnico oriundo.

Considerate però le ingenti spese in uscita in questa fase finale di mercato, Giuntoli deve rientrare di qualcosa per non appesantire un bilancio i cui conti sono stati sistemati meno di 10 mesi fa.

Ecco che allora, come riferisce Tuttojuve.com, il calciatore – il cui contratto scade a giugno 2025 – potrebbe partire già in questa finestra di mercato. Quasi certamente, come fatto in altre occasioni ma non in tutte, il club piemontese potrebbe accordarsi per un prestito secco. Magari con diritto di riscatto a favore della controparte ma come minimo con una percentuale a favore della Juve in caso di futura rivendita.