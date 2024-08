Intesa definitiva in arrivo: il grande ex ribalta la Juventus

Calciomercato Juventus, l’intesa definitiva è in arrivo e il grande ex ribalta la società che lo ha lanciato nel calcio che conta

Chiusa l’operazione Koopmeiners, che domani secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe sostenere le visite mediche per la Juventus, adesso manca un solo tassello a Giuntoli per completare in maniera definitiva il puzzle.

Certo, non è che sia una priorità assoluta, ma sarebbe la più classica delle ciliegine sulla torta. Insomma, il direttore dell’area tecnica della Juventus ci proverà nel corso delle prossime ore a prendere Sancho del Manchester United. Anche se, c’è da dirlo e ribadirlo, non sarà per nulla facile per una serie di motivi. Intanto i Red Devils dovrebbero aprire al prestito, e poi inoltre dovrebbero anche pagare una parte dell’ingaggio milionario che l’esterno inglese al momento percepisce. Infine, ci potrebbe essere un altro problema per la Juventus. Andiamo a vedere quale.

Coman in Arabia, il Bayern Monaco vuole Sancho

Secondo le informazioni riportate da Fabrizio Romano, Coman, ex Juve adesso al Bayern Monaco, sarebbe ad un passo dal cambiare squadra. Su di lui c’è l‘Al-Hilal, in Arabia Saudita, ma anche Barcellona e qualche squadra di Premier League avrebbe mostrato un certo interesse negli ultimi giorni.

“La proposta è già arrivata al Bayern e sarebbe disposto ad accettarla. La decisione spetta a Coman, dato che negli ultimi giorni anche i club della Premier League e il Barcellona hanno mostrato un concreto interesse” ha scritto il giornalista sul proprio seguitissimo profilo X. Quindi un ex Juve che potrebbe rovinare i piani di Giuntoli per il prossimo colpo di mercato. Un ex Juventus, Coman, lanciato proprio dai bianconeri nel calcio che conta, che potrebbe far scattare un effetto domino clamoroso. E in questo modo la torta sarebbe al completo senza cieligina.