Niente Juve e destinazione impensabile: beffa di mercato per Giuntoli

La Juventus aveva provato a mettere a segno il colpo, ma l’affare non è andato a buon fine. Giuntoli gelato, ormai è certo.

Per la Juventus e per i suoi tifosi è un momento particolarmente felice, il club bianconero è primo in classifica a punteggio pieno, non ha subito gol e offre finalmente ottimi spunti in questo inizio di stagione. Thiago Motta lancia giovani e sfrutta tutto il materiale a disposizione, le prime due gare hanno mostrato questo.

Anche sul mercato la situazione è piuttosto rosea, il club si è liberato di quasi tutti gli esuberi e nelle ultime ore si proverà a chiudere la cessione di Federico Chiesa, ambito tra Barcellona e Liverpool e ormai che vede ai titoli di coda la sua avventura in bianconero. Intanto il club ha chiuso per Conceicao e Nico Gonzales mentre manca ormai pochissimo per arrivare a Teun Koopmeiners.

Il centrocampista olandese è il grande obiettivo di mercato della società bianconera e la Juve è pronta a tutto per accontentare il suo tecnico. Mentre manca ormai poco alla chiusura del mercato, il club bianconero deve fare i conti con un’amara beffa: Giuntoli ci sperava fino all’ultimo ma l’affare non andrà a buon fine. La Juve era sulle tracce di Milan Skriniar ma il giocatore non arriverà in Italia.

Mercato Juve, niente da fare: sfuma l’obiettivo in difesa

Prima era Calafiori, poi Todibo e alla fine è arrivato solo Cabal dal Verona. La società non è riuscita a fare altro anche se tutti hanno la sensazione che in difesa manca qualcosa. Giuntoli ha tentato un colpo last minute con l’ex capitano dell’Inter Milan Skriniar, fuori rosa nel Psg di Luis Enrique.

A dire il vero hanno provato il colpo a sorpresa sia Juve che Napoli, ma niente da fare e alla fine – come riporta il giornalista Fabrizio Romano – Skriniar andrà in Arabia, tra le fila dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e dell’ex compagno di squadra in nerazzurro Marcelo Brozovic.

L’avventura di Skriniar al Psg è risultata quasi fallimentare, il giocatore ha vinto qualche titolo in Francia ma senza mai incidere e convincere, il Psg ha scaricato il giocatore e Skriniar – a soli 30 anni – lascia il calcio che conta e si trasferirà cosi in Arabia Saudita. Il giocatore era una possibilità intrigante per la Juve che, a meno di clamorosi colpi di scena, resterà cosi almeno in difesa.