Tutto fatto, Koopmeiners è della Juventus: subito a Torino per le visite

Accordo raggiunto per il trasferimento di Teun Koopmeiners alla Juventus: ultimo via libera dell’Atalanta, visite mediche immediate

L’attesa è finita: Teun Koopmeiners è pronto a cominciare la sua nuova avventura con la maglia della Juventus. Al termine di una trattativa estenuante, Giuntoli è riuscito a strappare il sì dell’Atalanta, che ha finalmente accettato la proposta della ‘Vecchia Signora’.

Come evidenziato da Sky Sport, Koopmeiners sarà a Torino nelle prossime ore per sottoporsi alle visite mediche di rito nella giornata di domani. All’Atalanta andranno circa 52 milioni di euro di parte fissa a cui aggiungere 7 milioni di bonus. Con il calciatore l’accordo era stato trovato ormai da tempo: Koopmeiners, che ha sempre messo la Juve in cima alla lista delle sue priorità, aveva già detto sì ad un quinquennale da 4,5 milioni di euro a stagione, rifiutando le avances di diversi club della Premier League che avevano provato ad irrompere nella trattativa. Dopo Douglas Luiz e Khephren Thuram, ecco anche Koopmeiners: il restyling della ‘Vecchia Signora’ in mediana è totale. Il tutto in attesa di nuovi sviluppi sul fronte Sancho, per il quale le sorprese potrebbero non essere finite qui. Thiago Motta scarta il nuovo regalo: Giuntoli ha definito la trattativa Koopmeiners.