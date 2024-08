33 milioni nelle casse della Juve, c’è l’addio: Giuntoli inarrestabile

Giuntoli sempre più protagonista del mercato della Juventus, nuovo addio che porta nelle casse bianconere ben 33 milioni di euro

Un’estate 2024 che pur in un calciomercato diverso dal solito e molto più complicato ha visto diversi protagonisti sul tavolo delle trattative. Con un nome che si è issato testa e spalle sugli altri, per lo meno per la quantità del lavoro svolto. Cristiano Giuntoli è stato il vero e proprio mattatore della sessione.

Aveva davanti a sé un lavoro molto difficile e si sapeva, il direttore tecnico della Juventus, ma in pochi avrebbero potuto immaginare la portata effettiva della rivoluzione avviata in quel di Torino. Una quantità impressionante di acquisti e cessioni, per stravolgere completamente il volto della rosa e consegnare a Thiago Motta una squadra in linea con la sua idea di calcio e le sue richieste.

Operazioni che hanno avuto anche la finalità di cambiare il tipo di approccio sul mercato, dal punto di vista concettuale e finanziario. Per i tanti acquisti giunti in bianconero e dai quali ci si attende grandi cose, per tornare a lottare in pianta stabile per lo scudetto, sono servite anche moltissime cessioni. L’aver smantellato di fatto più di metà squadra, rispetto all’era Allegri, è stato qualcosa che ha fatto rumore.

L’opera, del resto, non è ancora conclusa e le ultime ore di mercato serviranno proprio a questo. In entrata, con gli approdi di Nico Gonzalez, Francisco Conceicao e Koopmeiners, il lavoro può dirsi praticamente concluso. Ora, bisogna spuntare ulteriormente la lista degli esuberi. E Giuntoli può portare a casa un tesoretto da 33 milioni per mettere in ordine i conti.

Juventus, altri due grandi nomi in uscita: sprint per le cessioni di Chiesa e Kostic

Tra i nomi ancora in attesa di lasciare Torino, ci sono ancora Federico Chiesa e Filip Kostic. Ma anche per loro, la situazione sta finalmente per sbloccarsi.

L’attaccante è conteso tra Barcellona e Liverpool, due destinazioni che possono soddisfare le sue aspirazioni. Quanto all’esterno mancino, ci sono diversi club di Premier League in cui potrebbe approdare nelle ultimissime ore di mercato. Il tesoretto a favore della Juventus consterebbe del prezzo di vendita dei rispettivi cartellini, nonché del risparmio sui rispettivi ingaggi. Ancora una volta, Giuntoli lavora di fino e si avvicina al raggiungimento dell’obiettivo. Poi, parlerà il campo.