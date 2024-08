Calciomercato Juventus, cessione prima del gong: se ne va in Francia

Calciomercato Juventus, mancano due giorni alla fine del mercato: il suo futuro probabilmente sarà in Ligue 1.

La telenovela dell’estate è finalmente terminata. Oggi Teun Koopmeiners effettuerà le visite mediche al J|Medical e si appresta a diventare un nuovo calciatore della Juventus. Il centrocampista olandese è la classica “ciliegina sulla torta” di un mercato che ha visto la Vecchia Signora assoluta protagonista, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite.

Il responsabile dell’area tecnica Cristiano Giuntoli ha rivoltato la rosa come un calzino. L’ex diesse del Napoli ha cercato di ricavare il più possibile dalle varie cessioni, mettendo da parte un “tesoretto” che gli ha poi permesso di centrare gli obiettivi più importanti. Uno di questi era proprio il giocatore (ormai quasi ex) dell’Atalanta, forse il migliore nel suo ruolo negli ultimi campionati di Serie A. Adesso Thiago Motta ha in mano una vera fuoriserie: sta a lui, ora, fare in modo che inizi a correre sempre più veloce, sia in campionato che in Champions League. Il tecnico italobrasiliano, oltre a Koopmeiners, potrà contare anche su una batteria di esterni niente male grazie agli acquisti, appena ufficializzati, di Conceiçao e Nico Gonzalez.

Calciomercato Juventus, niente Roma per Djalò: va al Reims

I fuochi d’artificio però potrebbero non essere finiti qui. La Juve, infatti, proverà fino alla fine a portare a Torino Jadon Sancho: sarebbe un altro piccolo capolavoro.

⚪⚫ Su Tiago Djalo della #Juventus si inserisce ora lo #StadeBrestois. La Roma ha chiuso per Kevin Danso e ora il portoghese cerca nuova squadra. Possibile prestito con diritto ai francesi 🚨 #DeadlineWeek pic.twitter.com/ao0YGuClAp — Marco Conterio (@marcoconterio) August 27, 2024

E le cessioni? In attesa di capire se Federico Chiesa, finito fuori rosa, riuscirà a trovare una sistemazione prima della fine della sessione estiva, Giuntoli sta provando a chiudere un’altra operazione in uscita. Si tratta del difensore portoghese Tiago Djalò, arrivato lo scorso gennaio dal Lille, ma rimasto un oggetto misterioso. Motta l’ha bocciato e dunque può partire senza problemi. Lo voleva la Roma, ma i giallorossi hanno successivamente virato su Danso del Lens: secondo il giornalista Marco Conterio Djalò potrebbe finire in prestito al Reims, club di Ligue 1, campionato che il centrale lusitano conosce molto bene.