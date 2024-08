Dalla Juve alla Lazio, chi si rivede: trasferimento stupefacente

Dalla Juve alla Lazio, guarda un po’ chi si rivede: trasferimento a dir poco stupefacente per i biancocelesti. Gli ultimi aggiornamenti di questa operazione

Ultime ore di questo calciomercato estivo, a dir poco bollente, pronto a regalare degli importanti colpi di scena. Soprattutto per le squadre italiane che sono impegnate sia sul fronte degli arrivi, ma in particolar modo quello delle cessioni. Lo sa benissimo la Juventus che si sta rendendo protagonista di un mercato con i fiocchi.

In attesa dell’arrivo e dell’ufficialità di Teun Koopmeiners, il ds Cristiano Giuntoli ha piazzato il doppio colpo in attacco con gli arrivi di Nico Gonzalez e Francisco ‘Chico’ Conceicao. Anche se, in queste ultime ore, è un ex bianconero che sta facendo decisamente discutere. Il suo futuro, infatti, sembra essere già scritto.

Ritorno clamoroso in Italia, nella nostra Serie A, dove è pronto ad essere accolto dalla Lazio. I biancocelesti, dopo aver saputo di questa occasione, non hanno voluto perdere altro tempo e stanno perfezionando il suo arrivo alla corte di mister Baroni.

Dalla Juve alla Lazio, Barrenechea pronto al ritorno in A

Nell’operazione che ha portato il brasiliano Douglas Luiz in bianconero, la ‘Vecchia Signora’ (oltre ad un importante conguaglio economico) ha inserito nella trattative due contropartite tecniche all’Aston Villa. Si tratta di Samuel Iling Jr ed Enzo Barrenechea. Peccato, però, che sia l’attaccante che il centrocampista non rientrino nei desideri del manager Unai Emery. Ergo: sono liberi di trovarsi una nuova squadra.

Tanto è vero che il primo è ad un passo dal trasferimento, in prestito, al Bologna. Mentre l’argentino è pronto a sposare la causa Lazio. Il classe 2001, così come il suo compagno di squadra, sta per lasciare la Premier League. Questo è quello che fa sapere il noto sito ‘Calciomercato.com‘. Giocatore che, appunto, piacerebbe moltissimo ai biancocelesti alla ricerca di un centrocampista, soprattutto con le sue caratteristiche importanti.

Non solo: il club di Lotito è pronto ad investire seriamente sul ragazzo. Tanto da prenderlo sì in prestito, ma con diritto di riscatto. Non è da escludere, a questo punto, che questa operazione possa andare in porto proprio nelle prossime ore. L’Aston Villa, dal canto suo, ha aperto ad una cessione del 23enne che non ha ancora effettuato il suo esordio in Premier League. A questo punto, però, è molto difficile che tutto questo possa avvenire.