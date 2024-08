Fulmine a ciel sereno bianconero: UFFICIALE, il bomber ha rescisso

Fulmine a ciel sereno bianconero. Gli ultimi giorni di mercato della Juventus possono ancora regalare emozioni. Positive e negative.

Il primato solitario in classica e conseguenti elogi. Un mercato che nell’ultima settimana la vede, e probabilmente la vedrà, come protagonista assoluta. Alla Juventus sembra andare tutto a gonfie vele.

Il 30 agosto alle ore 24.00 la sessione estiva del calciomercato chiuderà i battenti per riaprire poi il 1° gennaio 2025 per la sessione invernale. Pochissimi giorni di trattative eppure si immaginano come se fossero ancora tanti contando le operazioni che Cristiano Giuntoli intende portare a termine. Il direttore tecnico bianconero ha diverse ‘pendenze’ di mercato in sospeso ed anche nell’ambito delle trattative “la coda è sempre la parte più dura da scorticare”. Ed in tal senso non sono da escludere sorprese, alle quali è poi diventa praticamente impossibile tentare di porre rimedio dal momento che non vi è più il tempo.

Fulmine a ciel sereno bianconero. Success rescinde

A proposito di sorprese negli ultimi giorni di mercato, di affari saltati all’ultimo istante e di tanto altro ancora, una novità delle ultime ore riguarda un’altra compagine bianconera: l’Udinese.

Isaac Success, classe 1996, attaccante nigeriano dell’Udinese, non è più un giocatore della società friulana. E’ stato lo stesso club bianconero a rendere nota l’avvenuta risoluzione consensuale del contratto attraverso un comunicato ufficiale: “Udinese Calcio comunica di aver raggiunto e sottoscritto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Success Isaac. A lui vanno i ringraziamenti per gli anni vissuti insieme e i migliori auguri per il futuro professionale”. Pertanto Isaac Success e l’Udinese si salutano ufficialmente dopo tre anni passati insieme.