Rabiot ritorna in Serie A: lo ‘scambio’ è tutto francese

Rabiot ritorna in Serie A. Il centrocampista francese, ormai ex Juve, è ancora in cerca di una nuova squadra. Un club italiano ha puntato il nazionale francese.

Che fine ha fatto Adrien Rabiot? Una domanda che si pongono in tanti. E tra questi non molti sono tifosi della Juventus. Perché nel giorno dell’arrivo alla Continassa di Teun Koopmeiners nessuno sembra ricordare più il nazionale francese.

Il campione olandese, ex Atalanta, è soltanto l’ultimo prezioso tassello di un centrocampo bianconero completamente rivoluzionato. Da Douglas Luiz a Khéphren Thuram, per arrivare fino allo stesso Nicolò Fagioli, reintegrato in rosa dopo la squalifica per il caso scommesse, hanno mutato completamente i connotati del reparto centrale. Adrien Rabiot ha lasciato la Juventus alla naturale scadenza del suo contratto, 30 giugno 2024. La società bianconera aveva proposto al francese un rinnovo pluriennale da 7,5 milioni di euro annui che l’entourage del centrocampista francese, ovvero Madame Veronique, madre ed agente del giocatore, ha prontamente rispedito al mittente. Da allora non si è saputo più nulla riguardo le possibili trattative del centrocampista. Ora la Serie A ritorna prepotentemente in auge. Cosa decideranno di fare Adrien Rabiot e Madame Veronique?

Rabiot ritorna in Serie A. Vestirà la maglia del Milan

Adrien Rabiot sognava l’Europa che conta. In primis la Premier League. Un campionato europeo assolutamente anonimo con la Francia, che ha fatto seguito ad un altrettanto opaca stagione con la maglia della Juventus, non hanno acceso le fantasie dei club d’oltre Manica.

Rabiot ha giocato la sua ultima partita in Serie A il 20 maggio contro il Bologna di Thiago Motta, tecnico che lo avrebbe tenuto volentieri alla Juventus. Ora il massimo campionato italiano potrebbe accoglierlo nuovamente, almeno questo ci dice gazzetta.it. L’imbarazzante inizio di stagione del Milan di Paulo Fonseca sta costringendo i dirigenti del Milan a profonde riflessioni. Che fare? A centrocampo vi sono poche idee e dannatamente confuse. Un profilo a parametro zero come Adrien Rabiot potrebbe risolvere non pochi problemi. Sono le pretese economiche del centrocampista francese a preoccupare il Milan che non può assolutamente pareggiare l’offerta da 7,5 milioni di euro annui della Juventus. Rabiot, pertanto, dovrà abbassare, e non poco, il suo ingaggio. Ma ancor prima dell’eventuale acquisizione di Rabiot, il Milan dovrà procedere alla cessione di un altro francese, Ismael Bennacer. La clausola rescissoria di 50 milioni di euro è alta per tutti, ma il Milan è disposto a trattare. Con gli eventuali denari incassati per Bennacer il Milan potrebbe poi pianificare l’ingaggio di Adrien Rabiot. Per un pronto ritorno in Serie A.