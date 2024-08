Tutto vero, Max Allegri torna in panchina: annuncio ufficiale

Allegri ha voglia di riscatto dopo l’esonero dalla Juve: il tecnico livornese potrebbe tornare presto su una prestigiosa panchina di Serie A.

La Juve ha cominciato il campionato nel migliore dei modi e per molti si vede già la mano del nuovo tecnico Thiago Motta. Oltre al doppio 3-0 rifilato a Como e Verona (sei gol fatti e nessuno subito) ciò che ha colpito maggiormente dei bianconeri è il cambio di approccio rispetto alle ultime stagioni.

La squadra ha mostrato un ottimo calcio e sembra avere una vocazione più offensiva, senza però perdere di vista l’attenzione difensiva e l’equilibrio. Proprio ciò che chiede l’ex allenatore del Bologna, che pare riuscire a trasformare in oro tutto ciò che tocca.

Anche le scelte più ‘rischiose’, come gli esordi di Mbangula contro il Como e di Savona al Bentegodi, si sono rivelate azzeccatissime: i due giovani della Next Gen sono andati a segno e hanno offerto prestazioni maiuscole. Un inizio di stagione che ha già fatto dimenticare Massimiliano Allegri a buona parte della tifoseria juventina. Ma quale sarà il futuro del tecnico livornese? Dopo l’esonero dalla Juventus in seguito alla sfuriata nella finale di Coppa Italia (vinta 1-0 contro l’Atalanta) l’allenatore 57enne è rimasto senza squadra.

Allegri torna in panchina! Lo vuole il grande club

In queste settimane il suo nome è stato accostato a diversi club, anche se finora si è trattato davvero solo di voci. Eppure il ritorno di Allegri in Serie A potrebbe non essere così lontano. La pensa così Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato, sempre molto informato sulle vicende bianconere.

Nel corso dell’ultima puntata de ‘La Domenica Sportiva’, Venerato ha parlato proprio di Allegri spiegando che il nome di Allegri è il più gradito alla dirigenza milanista nel caso le cose con Fonseca dovessero continuare a non andare bene.

La partenza del Milan è stata davvero brutta: solo un punto conquistato nelle prime due gare contro Torino e Parma, oltretutto arrivato grazie a una rimonta in extremis a San Siro contro i granata. La tifoseria è già in fibrillazione e tra i più criticati c’è proprio l’allenatore portoghese. Secondo Venerato non ci saranno cambiamenti almeno fino al derby della Madonnina, in programma alla quinta giornata di campionato. Tuttavia se la stracittadina con i nerazzurri dovesse far emergere un netto divario nei confronti dei ‘cugini’ ecco che la sostituzione di Fonseca potrebbe diventare realtà.

Per il giornalista la prima scelta di Ibrahimovic e Furlani in caso di esonero dell’ex allenatore della Roma è proprio Max Allegri. Il tecnico livornese tornerebbe quindi ad allenare i rossoneri dopo l’esperienza dal 2010 al 2014 che portò alla vittoria di uno scudetto e di una Supercoppa italiana.