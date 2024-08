Via libera di Thiago Motta, sì allo scambio tra Juve e Roma: i dettagli

Nuovo affare e colpo a sorpresa in serie A: c’è uno scambio last minute tra Roma e Juve, Thiago Motta ha dato il suo assenso alla trattativa

Thiago Motta ha dato il suo ok alla trattativa che può iniziare a breve. Sono giorni frenetici di calciomercato, manca davvero pochissimo al gong finale. Specialmente in casa Juve le cose stanno andando davvero ad un ritmo pazzesco, in quanto i migliori colpi sono in dirittura d’arrivo solo adesso tra Nico Gonzalez e Conceiçao, passando per Koopmeiners e un possibile nuovo fantasista (Sancho?), il team mercato bianconero ha deciso di riservare il meglio sulla coda della sessione estiva.

Potrebbe esserci, inoltre, a sorpresa, una nuova trattativa che riguarda i bianconeri. Si tratta di uno scambio last minute messo su dal nulla con la Roma. Thiago Motta, informato dell’affare, avrebbe già dato il suo sì e presto potrebbe essere messo nero su bianco. Le prossime ore si prospettano essere infuocate.

Il club giallorosso può presto cedere Tammy Abraham e andrebbe così a caccia di un nuovo attaccante, in quanto c’è bisogno del vice Dovbyk. Ironico pensare come in una sola sessione di mercato i Friedkin si siano liberati dell’intero parco attaccanti a disposizione nella scorsa stagione, tra i più ricchi del campionato. Da Lukaku ad Azmoun, passando per Belotti, Abraham e Solbakken.

Se l’inglese dovesse davvero partire come sembra, i giallorossi andrebbero a bussare alla porta della Juve per prendere un nuovo bomber che farebbe da vice all’ucraino. La scelta può ricadere su Arek Milik, da tempo in uscita dalla Juve. Per i bianconeri il polacco è sicuramente tra i giocatori sacrificabili, soprattutto se dovesse arrivare una buona offerta o contropartita. Può restare a fare il vice Vlahovic come andare altrove.

La Roma potrebbe prenderlo e proporre uno scambio con Stephan El Shaarawy. L’esterno d’attacco in giallorosso è chiuso da Soulé e Dybala, sebbene nel corso degli anni si sia sempre riuscito a ritagliare spazio pur non partendo da titolare inamovibile e non facendo mai polemica. Arriverebbe alla Juve con lo stesso ruolo. Thiago Motta ha già dato il suo assenso all’operazione. Si scalda l’asse Juve-Roma, nella settimana che porterà proprio al big match dell’Allianz Stadium.