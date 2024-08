La Juve cede anche lui, che sorpresa: affare da 5 milioni complessivi

La Juventus continua a sfoltire la rosa. Imminente la partenza di un altro bianconero: in cassa entrano 5 milioni.

Saranno di fuoco le ultime ore di mercato in casa Juventus. Il club, dopo essere riuscito a piazzare il colpo Teun Koopmeiners, entro la mezzanotte del 30 agosto proverà infatti a concretizzare ulteriori operazioni. Da un lato, lavorerà per cercare di portare a Torino Jadon Sancho scivolato ai margini nel Manchester United. Dall’altro, proseguirà a sfoltire la rosa cedendo gli elementi poco graditi a Thiago Motta.

Diversi i componenti del gruppo in lista di sbarco, come ad esempio Filip Kostic. Il serbo (autore di 4 assist nell’ultima stagione) sembrava essere ad un passo dalla Fiorentina: la trattativa, però, è saltata a causa del rifiuto dell’esterno che ora sogna di trasferirsi in Premier League. Sulle sue tracce ci sono il Southampton e soprattutto il Crystal Palace, dove il 31enne ritroverebbe il tecnico Oliver Glasner che lo ha allenato ai tempi dell’Eintracht Francoforte.

Inevitabile anche la partenza di Arthur e di Federico Chiesa. Il brasiliano piace molto alla Lazio, pronta a prenderlo in prestito: resta, però, da sciogliere il nodo relativo allo stipendio percepito dal centrocampista (5 milioni netti) fuori dai parametri economici dei biancelesti. Il 26enne, dal canto suo, è molto vicino al Liverpool. I Reds hanno intensificato i contatti con il suo agente Fali Ramadani e con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, mettendo sul piatto circa 15 milioni ed un quadriennale.

Juventus, nuova partenza all’orizzonte: Giuntoli prepara la cessione

Imminenti, inoltre, altre due operazioni in uscita. Facundo Gonzalez, ad esempio, proseguirà la carriera al Feyenoord. Tarik Muharemovic, invece, approderà al Sassuolo: i contatti tra la Vecchia Signora e i neroverdi si sono intensificati, consentendo alle parti di trovare l’intesa decisiva. La formula, salvo sorprese, sarà quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni.

Il difensore 21enne, in questo modo, avrà l’occasione di mettersi alla prova nella Serie A dopo essere stato, nella precedente annata, una delle colonne portanti della Next Gen (42 presenze complessive “condite” da un gol). Motta, durante il ritiro estivo, ha avuto modo di visionarlo da vicino in più di un’occasione dando poi il proprio assenso alla cessione del classe 2003, seguito di recente dal Genoa.

L’addio di Muharemovic consentirà alla Juve di incamerare risorse fresche con cui far respirare le casse societarie ed iscrivere a bilancio una preziosa plusvalenza. La rivoluzione, a Torino, non si è ancora conclusa. Work in progress in casa bianconera. Giuntoli non si ferma più.