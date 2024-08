La Juve fa spazio: UFFICIALE, ancora una cessione

La Juventus continua ad essere protagonista sul mercato. Ufficiale un’altra cessione: il bianconero ha già salutato i compagni

La Juventus continua a muoversi senza sosta sul mercato. Il club, dopo essere riuscito ad acquistare Teun Koopmeiners, farà tutto il possibile per regalare a Thiago Motta anche Jadon Sancho (seguito pure dal Chelsea). Entro la mezzanotte del 30 agosto, inoltre, si cercherà di sfoltire ulteriormente la rosa e a piazzare altrove i giocatori di proprietà ritenuti non adeguati al nuovo progetto bianconero.

Nelle scorse ore, ad esempio, è stata ufficializzata la cessione alla Sampdoria di Alessandro Pio Riccio. Il difensore centrale 22enne, nella scorsa stagione, ha militato in prestito tra le fila del Modena riuscendo a mettersi spesso in evidenza: 24 le apparizioni totalizzate in Serie B, di cui 17 da titolare. Un buon bottino che gli consentirà di continuare a giocare e maturare preziosa esperienza nel campionato cadetto. Questa volta, però, con indosso la maglia blucerchiata.

La Vecchia Signora lo ha ceduto a titolo definitivo. La formula è infatti quella del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni (facili da raggiungere). Per il classe 2002, invece, è pronto un quadriennale ed un ruolo di primo piano. La Juve, infine, avrà diritto al 10% sulla futura rivendita del calciatore entrato nel settore giovanile bianconero 10 anni fa. Un ulteriore addio a cui, a breve, se ne aggiungeranno diversi altri.

Juventus, si lavora alle cessioni: ufficiale l’addio di un bianconero

Salutato Riccio, la dirigenza punta ora a concretizzare le partenze di Filip Kostic e di Arthur entrambi esclusi dal nuovo progetto ed invitati a trovarsi una nuova destinazione. Il serbo ha respinto le avance del Southampton ma può comunque sbarcare in Premier League: sulle sue tracce c’è il Crystal Palace, dove l’esterno ritroverebbe il suo vecchio allenatore ai tempi dell’Eintracht Francoforte Oliver Glasner.

I contatti sono scattati, con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che proverà fino alla fine a piazzarlo in Inghilterra. Più complicato sarà tagliare il pesante stipendio da 5 milioni del brasiliano: la Lazio si era fatta avanti tuttavia l’ingaggio è fuori dai parametri economici dei capitolini. Sfumata, per lo stesso motivo, la pista che avrebbe condotto l’ex Barcellona di nuovo alla Fiorentina.

Resta in piedi l’opzione Paok Salonicco. La meta, però, non risulta particolarmente gradita al centrocampista che vorrebbe rimettersi in gioco in un campionato di prima fascia. Alla conclusione del mercato estivo manca poco ormai. La rivoluzione avviata da Giuntoli è quasi giunta al termine.