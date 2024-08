Mazzata UEFA: Ceferin lo ‘regala’ alla Juve, c’è l’accordo

Mazzata della Uefa: Ceferin prende una decisione che libera la Juventus. Che nel frattempo ha già trovato un accordo

Potrebbe essere la svolta definitiva che toglie dai giochi una delle concorrenti della Juventus per l’operazione che Giuntoli vorrebbe chiudere per mettere la classica ciliegina sulla torta finale.

Sappiamo benissimo che Sancho è un obiettivo bianconero, ma sappiamo benissimo che il Manchester United ha provato a inserirlo in uno scambio con Sterling. Anche quest’ultimo non se la passa benissimo a Londra, con Maresca che lo ha fatto fuori spiegando che preferisce profili diversi. E un aiuto alla Juventus potrebbe arrivare – almeno secondo quanto riportato da Calcio e Finanza – dalla decisione della Uefa sui Blues. I conti come si può immaginare non sono a posto per il club londinese, che ha dei paletti importanti del Fair Play Finanziario. E “come riporta il quotidiano britannico The Times, proprio il massimo organo del calcio europeo ha confermato nelle scorse settimane che ai fini del Fair Play Finanziario non verranno considerate valide le entrate provenienti dalla vendita di beni a società affiliate alla proprietà stessa del club. Una decisione che chiama in causa direttamente il Chelsea, che deve ancora vedersi approvare dalla Premier League la vendita di due hotel a una società affiliata, per un totale di 91 milioni di euro, e quella della squadra femminile alla società madre del club”. Quindi niente rientro dentro i limiti.

Calciomercato Juventus, via libera per Sancho

Potrebbe essere un via libero definitivo anche perché secondo quanto scritto da Ekrem Konur, la Juve e Sancho sarebbero molto vicini. “La Juventus ha raggiunto un accordo con il Manchester United per cedere in prestito l’ala inglese 24enne Jadon Sancho. Il colosso della Serie A ha intenzione di annunciare presto il trasferimento del giocatore inglese”.

Insomma, tutto fatto o quasi. Fin quando non ci sarà la firma e fin quando non verrà messo nero su bianco abbiamo capito che niente può essere considerato certo. Però, forse, ci siamo davvero.