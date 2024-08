Rescissione UFFICIALE: Juve-Roma inizia col botto

Rescissione ufficiale: Juventus-Roma in programma domenica sera a Torino inizia col botto. Ecco quello che è successo

Ultimi giorni di mercato caldissimi per tutte le squadre. La Juve spera di piazzare qualche uscita e di chiudere per Sancho, la Roma, prossima avversaria della squadra di Motta, sta cercando di fare la stessa cosa.

E intanto proprio in queste ore è arrivata un’ufficialità. Un giocatore che non rientrava nei piani di Daniele De Rossi ha rescisso il proprio contratto. Sin dall’inizio della stagione la decisione della Roma era stata netta: l’esterno destro Rick Karsdorp non si è mai allenato con il resto dei compagni. Le parti hanno cercato una soluzione per un addio, ma nessuna offerta ha convinto l’olandese che alla fine, per non rimanere praticamente un anno fermo, ha trovato un accordo con il club per la risoluzione consensuale del proprio contratto.

Rescissione UFFICIALE, Karsdorp saluta la Roma

Lo ha fatto sapere la stessa società giallorossa con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale: ‘AS Roma comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Rick Karsdorp. Arrivato in giallorosso nell’estate del 2017, il calciatore ha totalizzato 157 presenze con questa maglia, contribuendo alla conquista della Conference League nel 2022″.