Salta Sancho, occasione last minute per la Juventus

Jadon Sancho è pronto a saltare? La Juve ha un’occasione last minute per prendere un nuovo fantasista al posto del giocatore del Manchester United

Juventus scatenata negli ultimi giorni di mercato. Dopo aver acquistato e finalmente ufficializzato Koopmeiners e ancor prima Nico Gonzalez e Conceiçao, adesso le attenzioni di Cristiano Giuntoli sono tutte rivolte all’ultimo colpo. Quel fantasista che doveva arrivare a sostituire Federico Chiesa, qualora l’asso della Nazionale fosse partito. Alla fine andrà proprio così, con l’ex Fiorentina destinato al Liverpool.

Via libera dunque al suo sostituto che nel piano originale del dirigente bianconero doveva essere sin dal principio Jadon Sancho. Proprio l’inglese del Manchester United è ancora la prima scelta, la trattativa va avanti ma ci sono diverse difficoltà. I contatti con i Red Devils sono frequenti, c’è però ancora distanza tra domanda e offerta. A poche ore dal gong del mercato non è il massimo. La Juve continua a spingere, ma sullo sfondo c’è da battere anche il Chelsea che fa concorrenza ai bianconeri con i blues pronti ad inserire Sterling nell’affare per convincere lo United.

Niente Sancho? La Juve ha già il piano B!

Insomma non è una trattativa semplice a cui però Giuntoli continua a lavorare e non molla: vuole portare l’inglese a Torino. Ad ogni modo, considerando il tempo che stringe e le difficoltà riscontrate, è anche naturale iniziare a guardarsi intorno per cercare un piano B.

Giuntoli l’avrebbe trovato, secondo quanto riportato dal media britannico The Guardian. Qualora ci fossero problemi, infatti, il team mercato bianconero ha messo nel proprio mirino con convinzione Amine Adli. Fantasista offensivo del Bayer Leverkusen campione di Germania, classe 2000. Il nazionale marocchino, con passaporto francese, può essere il colpo last minute della campagna acquisti della Juve. Può andare via dal club tedesco, avendo un contratto fino al 2026 e non avendolo ancora rinnovato.

Al Bayer è chiuso da Wirtz e gli altri top della squadra campione di Bundesliga, cederlo sarebbe un sacrificio che Xabi Alonso potrebbe tutto sommato accettare. L’opportunità di andare alla Juve può essere colta e accettata come un’occasione per cambiare aria da parte del marocchino. Giuntoli ha già iniziato a sondare il terreno, ma al momento la sua priorità resta soltanto una: arrivare a Jadon Sancho. Solo in caso di definitiva fumata nera, il dirigente virerà sul Adli.