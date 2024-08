Affare last minute della Juventus: arriva un nuovo bomber

Affare last minute della Juventus, c’è ancora spazio per i colpi in entrata: il classe 2003 sbarca a Torino.

Cristiano Giuntoli un tentativo – in realtà anche più d’uno – l’aveva fatto. Tuttavia, di fronte all’ennesima reazione “tiepida” da parte del Manchester United, club proprietario del cartellino del giocatore, ha deciso di tirarsi indietro. La proposta della Juventus rimane dunque lì sul piatto ma entro la mezzanotte, quando si concluderà definitivamente la sessione estiva del mercato, non ci saranno ulteriori rilanci da parte della Vecchia Signora.

Stiamo parlando, ovviamente, di Jadon Sancho, il cui arrivo sarebbe stata la ciliegina sulla torta di una campagna acquisti comunque sensazionale, in cui i bianconeri centrato quasi tutti gli obiettivi. Vorrà dire che in quella porzione di campo avrà forse maggiore spazio il talento proveniente dalla Next Gen Mbangula, lanciato coraggiosamente da Thiago Motta in queste prime due giornate di campionato. Fatto sta che al tecnico italobrasiliano le alternative non mancano, visto che per sistemare le fasce la società gli ha preso Nico Gonzalez e “Cisco” Conceiçao. E adesso? Ci sarà spazio per un altro colpo in entrata last minute, da effettuare prima che suoni il fatidico gong?

Affare last minute della Juventus, ecco Semedo dal Sunderland

Le priorità di Giuntoli ora come ora sono le uscite ma il direttore tecnico non ha intenzione di rinunciare a dei colpi in prospettiva.

Come riportato anche dal giornalista sportivo Marco Baridon, la Juventus ha chiuso per Luis Semedo, attaccante classe 2003 attualmente di proprietà del Sunderland ma cresciuto nel Benfica. Il 21enne portoghese verrà inizialmente aggregato alla Next Gen di Paolo Montero ma non è da escludere che Thiago Motta possa fargli “assaggiare” molto presto anche la prima squadra, sulla falsariga dei vari Savona e Mbangula. TuttomercatoWeb ricorda anche che Semedo, quando era ancora al Benfica, eliminò i coetanei bianconeri dalla Youth League, con tanto di gol segnato in semifinale, arrivando poi a vincere la competizione.