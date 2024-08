Dalla Juve al Napoli, non solo Arthur: la risposta è già arrivata

Colpo di scena sull’asse Juve-Napoli, Antonio Conte lo vuole all’ombra del Vesuvio! Ecco cosa sta succedendo

Sono giorni caldissimi per il calcio europeo, e non solo per le alte temperature che si registrano sul vecchio continente da qualche settimana a questa parte. Quelle che stiamo vivendo, infatti, sono le ultime ore disponibili per realizzare operazioni di mercato e tantissimi club sono ancora alla ricerca di qualche tassello per completare la rosa a disposizione dei rispettivi allenatori. È il caso del Napoli, che vorrebbe regalare ad Antonio Conte un colpo di assoluto spessore.

Nel dettaglio, stando ad informazioni in nostro possesso, il DS partenopeo Giovanni Manna avrebbe ricevuto mandato dal tecnico salentino di fare un tentativo per aggiudicarsi un calciatore della Juventus. Il nome in questione è quello di Mattia Perin, estremo difensore ancora in bilico tra rinnovo del contratto – quello attuale scadrà il 30 giugno 2025 – e partenza per altri lidi.

Per la verità, la volontà del portiere è chiara: rimarrebbe volentieri in Piemonte a fare da chioccia a Michele Di Gregorio. La conferma è giunta qualche settimana fa, quando l’ex Genoa ha rifiutato un ricca offerta proveniente dalla Turchia, precisamente dal Fenerbache (si è parlato di circa 3 milioni di euro a stagione) guidato da José Mourinho.

Calciomercato, idea Perin per il Napoli di Conte: la risposta della Juve è chiara

L’interessamento dell’ambizioso Napoli di Conte, tuttavia, intriga parecchio Perin, il quale non ha chiuso al trasferimento in attesa di capire quale sarà la posizione ufficiale della società bianconera. La Juventus, dal canto suo, non ha ancora dato il via libera al rinnovo contrattuale né comunicato al portiere altre novità. Ma, sempre stando alle informazioni in nostro possesso, Giuntoli e compagni avrebbero già preso una decisione riguardo il futuro del classe ’92 nativo di Latina.

Stando alle indiscrezioni, infatti, la Juventus avrebbe immediatamente sbarrato le porte ad una eventuale trattativa con il Napoli per due ragioni ben precise: innanzitutto perché ritiene che Perin abbia un ruolo fondamentale all’interno dello spogliatoio; in secondo luogo, perché non vede alternative valide (tecnicamente) e convenienti (economicamente) disponibili sul mercato.

Insomma, Mattia sembrerebbe destinato a restare all’ombra della Mole (con o senza prolungamento) e il Napoli a dover mettersi alla ricerca di un nuovo obiettivo. Staremo a vedere quali saranno gli sviluppi delle prossime ore.