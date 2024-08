Elkann ha posto il veto: bloccato l’ultimo colpaccio Juve

Calciomercato Juventus, interviene Elkann: bloccato l’ultimo colpaccio che aveva in mente di piazzare Giuntoli. La situazione

La Juventus ha investito tantissimi soldi sul mercato e ha raggiunto quasi tutti gli obiettivi che si era prefissata. Certo, un ultimo colpo lo voleva fare Cristiano Giuntoli, che come sappiamo aveva messo nel mirino Sancho del Manchester United per il quale, comunque, i Red Devils non hanno aperto al prestito, la formula che la Juve voleva.

E adesso basta, a quanto pare. Niente altre spese, secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista Mirko Nicolino. Un veto vero e proprio arrivato direttamente dalla proprietà bianconera. Andiamo a vedere, quindi, quello che è successo.

Calciomercato Juventus, veto di Elkann

“John Elkann, che ha avallato fin qui tutte le operazioni di Giuntoli (non ha potere di firma), ora dice no a sforzi extra per chicchessia. Solo occasioni economicamente convenienti, o mercato chiuso”. Insomma, nessuna altra spesa dopo i 200milioni di euro, più o meno, spesi per costruire la nuova rosa della Juventus consegnata già a Thiago Motta. Niente acquisti, solamente qualche cessione, ovviamente, come quella di Djalò che proprio in questi minuti ha iniziato le sue visite mediche con la Roma e che proprio dalla Capitale dovrebbe ripartire.

Insomma, a poche ore dalla chiusura delle trattative e con tutte le operazioni in entrata piazzate fine al momento, diciamo che è arrivato il momento di dire basta. A meno che, in maniera anche abbastanza clamorosa, non si riaprisse la pista che porta a Sancho. Certo, fino al momento solo un muro da parte del Manchester United. Comunque, c’è tempo fino a mezzanotte per capire come andrà a finire. Ma il suo, la Juve, lo ha praticamente fatto.