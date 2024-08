Juventus-Inter, cambia la corsa Scudetto: il taglio è UFFICIALE

Juventus-Inter, i bianconeri dopo una sontuosa campagna acquisti sembrano avere tutto per insidiare i campioni in carica.

Da domani il quadro sarà più chiaro. Nel frattempo restano ancora poche ore per mettere a segno gli ultimi colpi, visto che la sessione estiva del calciomercato terminerà allo scoccare della mezzanotte. La Juventus, tutt’altro che sazia, cercherà di portare a Torino un giocatore di assoluto spessore come Jadon Sancho, ultimo obiettivo del direttore tecnico Cristiano Giuntoli.

Convincere i Red Devils a liberare l’esterno, rinato dal punto di vista calcistico negli ultimi 6 mesi al Borussia Dortmund, non sarà semplice. Le distanze tra le due parti, nel momento in cui scriviamo, rimangono. In ogni caso la Signora può ritenersi ampiamente soddisfatta di come sono andate le cose negli ultimi due mesi. Nessuno, in Serie A, si è rinforzato – almeno sulla carta – come la Juventus. Giuntoli è riuscito ad esaudire tutti i suoi sogni, a cominciare dall’ex centrocampista dell’Atalanta, Teun Koopmeiners, finalmente ufficializzato mercoledì dopo una lunghissima ed estenuante trattativa. Ma oltre al “tuttocampista” olandese sono sbarcati a Torino anche Nico Gonzalez, Kalulu, Douglas Luiz, Conceiçao, Thuram, Di Gregorio, Adzic e Cabal. Insomma, adesso non ci si può più nascondere.

Juventus-Inter, calano le quote sullo scudetto bianconero

Chi è, a questo punto, la favorita per lo scudetto? Dando un’occhiata alle quote dei bookie la principale candidata alla vittoria del titolo rimane l’Inter campione in carica.

I nerazzurri hanno tutto per tornare sul gradino più alto del podio, a cominciare da un rosa esperta e piena di risorse (hanno aggiunto i parametri zero Zielinski e Taremi). Subito dietro di loro, tuttavia, c’è la Juventus: grazie a questa straordinaria campagma acquisti la squadra di Thiago Motta passa dal 4.50 di inizio campionato al 3.25 attuale (Snai). Di conseguenza, si registra un aumento della quota relativa alla vittoria del tricolore da parte dell’Inter, attualmente pagata 1.80 volte la posta (a metà agosto era a 1.75).