La Juventus chiude la telenovela: affare saltato

Calciomercato Juventus, la presa di posizione è arrivata: i bianconeri si sono defilata nella corsa al calciatore

A poche ore dalla fine del calciomercato, le trattative cesseranno infatti alle ore 24.00, Cristiano Giuntoli tenta di chiudere l’ennesima operazione di mercato.

E’ all’ultimo miglio di una sessione estiva che ha regalato emozioni in quantità industriale ai tifosi della Juventus. Ora, l’ultimo tratto, può regalare l’ultimo acquisto. Il sigillo ad un mercato sontuoso. Per mesi il numero uno del mercato bianconero ha inseguito l’obiettivo numero uno del mercato bianconero, Teun Koopmeiners, del quale, ad un certo punto, non occorreva nemmeno più citare il nome. Il colpo finale del direttore tecnico della Juventus è un altro prospetto inseguito da mesi ed ammirato da anni: Jadon Sancho. Con il talento inglese, classe 2000, la formazione bianconera, e Thiago Motta, disporrebbero di una batteria di attaccanti esterni con pochi rivali in Europa. Sancho insieme ad Yildiz, Gonzalez e Conceicao. Ancora poche ore per trasformare l’ennesimo sogno in un altrettanto acquisto. Sarebbe tutto più facile se qualcuno degli ultimi esuberi, Arthur piuttosto che Kostic, trovassero una sistemazione a loro gradita.

Eppure, all’ultimo momento, potrebbe arrivare un assist decisivo…

Jadon Sancho vuole solo la Juve, ma i bianconeri si defilano

Sull’esterno inglese del Manchester United non c’è soltanto la Juventus. La concorrenza più pericolosa arriva dal Chelsea guidato dall’ex bianconero, Enzo Maresca.

In piena zona Cesarini potrebbe esserci una mano tesa verso Giuntoli e la Juventus. E quella mano potrebbe essere proprio di Jadon Sancho. Ne è convinto Fabrice Hawkins, di RMC Sport, che ha rivelato del colloquio di Jadon Sancho con Thiago Motta. La Juventus ed il talento inglese cercano di trovare la quadra in riferimento all’elevato ingaggio del classe 2000. La società bianconera è fiduciosa riguardo il buon esito dell’operazione. Sensazione che viene quasi confermata dal Times che rivela come Jadon Sancho preferirebbe il trasferimento alla Juventus. Punti apparentemente a favore di Cristiano Giuntoli che, però, secondo quanto riferito da Sky si sarebbe defilato nella corsa all’esterno inglese.