La Juventus non si ferma più: UFFICIALE, ne arrivano dieci

La Juventus è una delle protagoniste del mercato e di questo straordinario inizio di stagione. I bianconeri vogliono ancora stupire.

Il nuovo corso della Juve di Thiago Motta è cominciato nel migliore dei modi. Il tecnico è ripartito da un mix interessante di giovani ed esperienza e nelle prime sfide stagionali ha mostrato giovani come Mbangulà e Savona e un gioco quasi spumeggiante.

Tutta un’altra cosa rispetto alla Juve di Allegri e i bianconeri hanno realizzato 6 reti e subite 0 nelle prime due gare stagionali. Il sorteggio di Champions League non è stato proibitivo, la Juve ha grandi ambizioni e anche per questo il club ha disputato un mercato da assoluti protagonista.

Sono arrivati rinforzi in tutti i reparti, dalla porta fino a centrocampo e attacco e la squadra sembra avere una rosa piuttosto competitiva per lottare su più competizioni, e Motta è piuttosto soddisfatto. Il tecnico non è l’unico ad essere soddisfatto e c’è un dato che certifica tutto ciò, la quotazione in Borsa del club bianconero, schizzata in alto dopo l’acquisto ufficiale di Teun Koopmeiners.

La società bianconera ha inseguito il centrocampista ormai ex Atalanta per diverse settimane e finalmente si è concluso l’affare, il giocatore è ufficialmente un calciatore della Juve con la società che ha effettuato un triplo colpo nel reparto offensivo, Koopmeiners e insieme Conceicao e Nico Gonzalez.

Juve, non solo mercato: salti di gioia per i tifosi

Spesso il tifoso bianconero è anche azionista della Juve e in queste ore quindi le soddisfazioni non sono solo per il mercato della propria squadra del cuore ma anche per questioni economiche. Con l’acquisto di Koopmeiners le azioni della Juve – nella stessa giornata – hanno preso il volo e sono aumentate addirittura con un +10 %!

Numeri incredibili e che esaltano il lavoro di Giuntoli, c’è grande ottimismo nei suoi confronti e in quello di Motta e la dimostrazione arriva dalla crescita delle azioni bianconere, in queste ore salite addirittura a 2.71 euro di valore.

Rispetto al passato la Juve non ha i numeri di un tempo e per questo era scesa anche di quotazione ma le ultime sensazioni – anche a Piazza Affari – riportano in auge la Juve, squadra che nell’ultimo mese ha avuto un aumento dell’11,13 %.

La Juve ha cominciato bene la stagione, vola anche a Piazza Affari e le previsioni – visto la crescita di inizio stagione – sono piuttosto positive, ora tocca al campo e l’inizio è stato sicuramente di buon auspicio.