Sì al Liverpool, Chiesa-Inter: scoppia il putiferio

L’affare Federico Chiesa dalla Juventus al Liverpool ha aperto nuovi scenari e soprattutto scatenato la rivalità con l’Inter sul web.

Federico Chiesa è stato uno dei personaggi del calcio italiano maggiomente chiacchierati e discussi dell’estate 2024. Prima un Europeo disputato negativamente con la maglia azzurra, poi le vicende legate al suo contratto in scadenza con la Juventus, il mancato accordo per il rinnovo ed i tanti rumors di mercato.

Chiesa si è ritrovato dall’essere un titolarissimo nella Juve di Massimiliano Allegri fino a dover accettare di restare fuori rosa con Thiago Motta. Il neo allenatore bianconero ha subito deciso di non avallersi delle qualità tecniche dell’ex Fiorentina, indicandolo come un esubero e puntando su esterni d’attacco di altro tipo.

Nelle ultime ore però il destino di Chiesa ha subito finalmente una svolta determinante. Il Liverpool ha deciso di investire su di lui, trovando l’accordo con la Juve sui 15 milioni di euro per il cartellino dell’esterno, in scadenza a giugno 2025. Un accordo che fa contenti tutti: Chiesa andrà in Premier League per giocare la Champions, i bianconeri si tolgono di mezzo uno stipendio pesantissimo. Ma c’è un club italiano che è meno felice dell’accaduto.

Inter, beffa Chiesa: sui social è già scontro tra tifoserie

La squadra in questione è l’Inter, che fino a qualche giorno fa cullava una pazza idea in vista dell’estate prossima. Ingaggiare a parametro zero Federico Chiesa, senza sborsare un euro per il cartellino e strappandolo così alla Juventus dopo un anno di tribune e mancate convocazioni.

Un’idea che però è rimasta tale, proprio per l’accordo tra Juve e Liverpool, che diventerà ufficiale nella giornata di giovedì. Dunque l’Inter non potrà fare uno sgarbo di mercato ai rivali e tutto ciò è divenuto materiale social per sfottò e nuove frecciatine tra le parti.

Sui social è scoppiato il trend anti-Marotta, il dirigente interista (ed ex Juve) che avrebbe voluto imbastire personalmente la trattativa per Chiesa. Molti i tifosi bianconeri che hanno deciso di esprimersi in maniera ironica su questo caso di mercato.

C’è chi fa il paragone con altre trattative saltate in casa Inter: “Che coppia in attacco con Chiesa e Messi l’anno prossimo!“. Oppure chi mette in dubbio le risorse economiche dei nerazzurri: “Strano che Chiesa non abbia aspettato un anno fermo l’Inter, per poi sapere che Oaktree non ha un fico secco per pagargli lo stipendio”.

Insomma solite schermaglie sull’asse Inter-Juve, ma nel frattempo Chiesa ha scelto tutta un’altra strada.