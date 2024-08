Via dalla Juventus: destinazione impensabile

Il giocatore è destinato a lasciare la Juventus nelle ultimissime ore della finestra estiva di mercato: destinazione impensabile per lui

La Juventus è senza alcun dubbio la grande protagonista di questi ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato. I bianconeri, partiti benissimo in campionato nonostante tante defezioni, hanno messo su una rosa di livello ed hanno annunciato gli arrivi di Nico Gonzalez, Conçeiçao e Teun Koopemeiners.

Il ds bianconero Cristiano Giuntoli è del tutto scatenato ed anche nelle ultime ore della finestra estiva è intenzionato a mettere a segno un ultimo grande colpo. Grande colpo che porta il nome di Jadon Sancho per il quale la Juventus sta lavorando per convincere il Manchester United a lasciarlo andare in prestito oneroso con diritto e non obbligo di riscatto.

Sull’inglese è forte anche l’interesse del Chelsea che vorrebbe effettuare uno scambio con Sterling, ma al momento tale operazione non sta decollando e la Juventus spera di poter battere sul tempo la concorrenza londinese. Giuntoli, tuttavia, non sta lavorando solo alle entrate, ma anche alle uscite dove pure si sta muovendo rapidamente per piazzare gli ultimi esuberi rimasti.

L’ultimo ad uscire in ordine tempo è stato De Sciglio che rescinderà il suo contratto per approdare all’Empoli, mentre restano ancora da piazzare Kostic ed Arthur. Se al momento tutto tace per quanto riguarda il serbo, sembra essere questione di ore l’addio del centrocampista brasiliano che, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, ha ricevuto una proposta a sorpresa dai greci del PAOK Salonicco.

Juventus, offerta a sorpresa per Arthur: spunta il PAOK Salonicco

Nonostante le iniziali difficoltà, Cristiano Giuntoli è vicino a liberarsi di tutti quei giocatori che non rientrano più nel progetto della Juventus. Il prossimo a salutare dovrebbe essere Arthur che potrebbe lasciare Torino e trasferirsi a sorpresa in Grecia dove lo attende speranzoso il PAOK Salonicco. Stando a quanto riferito da Tuttomercatoweb, i bianconeri greci avrebbero già trasmesso un’offerta al centrocampista brasiliano e si attende solo la sua risposta.

La Juventus sarebbe pronta a discutere della cessione e non chiederebbe molto per lasciarlo andare e tutto dipenderà da cosa deciderà il giocatore. Scegliendo la Grecia, Arthur andrebbe a giocare in un campionato meno competitivo e questo potrebbe rappresentare un ostacolo importante per l’agognata fumata bianca.

Il centrocampista spera ancora in un rilancio della Fiorentina o di qualche altro club militante in uno top 5 campionati europei, ma considerato che manca poco alla chiusura del mercato appare difficile pensare che ciò possa accadere. Arthur si trova quindi davanti ad un bivio: andare a giocare in Grecia o restare un anno in tribuna. Per il brasiliano sono dunque ore caldissime e la Juventus si augura decida alla svelta in modo da poter aumentare l’offerta da traslare al Manchester United per portare Sancho a Torino.